C’est reparti: la grève gronde les trains britanniques pour un troisième jour

LONDRES (AP) – Les gares étaient presque désertes à travers la Grande-Bretagne samedi, alors que le troisième jour d’une grève nationale a grondé les plans du week-end de millions de personnes.

Les compagnies ferroviaires ont déclaré que seulement un cinquième des services de passagers fonctionneraient, car environ 40 000 nettoyeurs, signaleurs, préposés à l’entretien et employés de la gare ont quitté leur travail lors de la grève des chemins de fer la plus importante et la plus perturbatrice de Grande-Bretagne depuis 30 ans.

Les mêmes travailleurs ont organisé des grèves de 24 heures mardi et jeudi dans un conflit sur les emplois, les salaires et les conditions de travail.

Le Rail, Maritime and Transport Union demande une augmentation de salaire substantielle alors que les travailleurs sont confrontés à une compression du coût de la vie dans un contexte de taux d’inflation élevés depuis quatre décennies. Les compagnies ferroviaires, quant à elles, cherchent à réduire les coûts et les effectifs après deux ans au cours desquels le financement d’urgence du gouvernement les a maintenues à flot pendant la pandémie.

Le secrétaire général de l’Union, Mick Lynch, a déclaré que les cheminots n’accepteraient pas “d’être jetés à la ferraille après avoir été salués comme des héros pendant COVID”, et a averti qu’il pourrait y avoir plus de grèves au cours de l’été.

“Nous n’hésiterons pas à recourir à davantage d’actions revendicatives si nous ne parvenons pas à un accord ou si les entreprises mettent à exécution leurs menaces de licencier”, a-t-il déclaré à Sky News.

Le gouvernement conservateur insiste sur le fait qu’il ne s’impliquera pas dans le conflit opposant le syndicat à 13 sociétés privées d’exploitation ferroviaire et à la société d’infrastructure gouvernementale National Rail.

Mais le syndicat accuse le gouvernement de faire échouer les négociations en empêchant les employeurs d’améliorer l’augmentation salariale de 3 % sur la table jusqu’à présent. Le taux d’inflation britannique a atteint 9,1% en mai, alors que la guerre de la Russie en Ukraine réduit les approvisionnements en énergie et en denrées alimentaires de base tandis que la demande des consommateurs post-pandémique monte en flèche.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que le nombre de passagers ferroviaires n’était revenu qu’à 75% des niveaux d’avant la pandémie et qu’il fallait “une réforme et une amélioration du fonctionnement des chemins de fer et une modernisation”.

Il a également averti que d’importantes augmentations de salaire déclencheraient une spirale prix-salaires entraînant une inflation encore plus élevée.

Les syndicats ont dit au pays de se préparer à plus alors que les travailleurs sont confrontés à la pire compression du coût de la vie depuis plus d’une génération. Les travailleurs de British Airways à l’aéroport d’Heathrow ont voté en faveur de la grève pendant la saison des vacances d’été, les avocats prévoient une grève à partir de la semaine prochaine et les syndicats représentant les enseignants et les postiers prévoient de consulter leurs membres sur une éventuelle action.

