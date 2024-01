C’est reparti : Android Auto Wireless ne se lance pas avec un Samsung Galaxy S24

Le Samsung Galaxy S24 est ce que le premier fabricant de téléphones au monde peut offrir de mieux aujourd’hui, vous ne pouvez donc pas reprocher aux clients de s’attendre à une expérience sans faille. Après tout, ils ont payé plus de 1 000 $ pour le modèle Ultra, donc tout devrait être excellent sur tous les fronts.

Cependant, les premiers acheteurs ont déjà découvert le premier problème majeur et, sans surprise, il affecte l’expérience Android Auto.

Les utilisateurs affirment que leur tout nouveau Samsung Galaxy S24 Ultra ne peut pas exécuter Android Auto sans fil malgré une connexion correcte entre le téléphone et l’unité principale. L’appareil peut exécuter Android Auto avec un cordon, de sorte que l’application est correctement configurée et la configuration initiale est terminée, mais une fois le cordon retiré, l’application s’arrête.

Les acheteurs du Galaxy S24 affirment avoir essayé les solutions génériques pour restaurer Android Auto, notamment plusieurs réinitialisations, couplages et dissociations, mais rien ne répare la connexion sans fil. La seule solution consiste à exécuter Android Auto avec un câble.

Tous les utilisateurs aux prises avec une connexion sans fil dans leur voiture avec un Samsung Galaxy S24 Ultra affirment que tout fonctionnait correctement avant de passer au smartphone de dernière génération. La plupart possédaient d’autres modèles de Samsung Galaxy S et exécutaient Android Auto sans fil comme prévu, sans aucun problème lors de la déconnexion du câble de l’appareil.

Si vous êtes un utilisateur de longue date d’Android Auto avec un téléphone Samsung, vous vous souvenez probablement que de tels problèmes sont courants sur les appareils de nouvelle génération lancés par la firme sud-coréenne. Chaque fois qu’un nouveau téléphone Galaxy S est lancé, les utilisateurs finissent par avoir des difficultés avec Android Auto. La même chose s’est produite lorsque la société a lancé la série Galaxy S22 et s’est reproduite lors de la sortie du Galaxy S23.

Le Galaxy S24 ne fait pas exception, même si les bugs semblent uniquement affecter la connexion sans fil.

L’un de nos lecteurs et l’un des premiers acheteurs du Samsung Galaxy S24 m’a dit que l’exécution d’Android Auto sans cordon fonctionnait correctement lorsqu’il utilisait un adaptateur. Les adaptateurs Android Auto sans fil convertissent le mode de connexion du filaire au sans fil, bien qu’ils soient destinés aux véhicules pour lesquels le fabricant ne propose pas d’Android Auto sans fil intégré. Pour une raison quelconque, le Galaxy S24 ne peut pas se connecter sans fil directement à l’unité principale.

Un spécialiste de la communauté Google a déjà est intervenu et a demandé des informations supplémentaires sur le bug. Cependant, d’après ce qui s’est passé lors de la sortie des modèles de la génération précédente, Android et Android Auto ne sont pas les coupables. Le problème réside dans le logiciel de Samsung et, à moins que le fabricant du téléphone ne fournisse un correctif, on peut supposer que les problèmes de connexion persisteront.

Samsung est resté discret sur les erreurs Android Auto signalées, et il est encore trop tôt pour dire si tout le monde est concerné. Cependant, davantage d’acheteurs recevront le S24 cette semaine, il ne faudra donc pas longtemps avant que nous ayons une idée plus claire de l’ampleur du bug.