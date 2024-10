C’est quoi cette obsession sexuelle ? Les publicités d’attaque anti-Sherrod Brown passent à côté de vrais problèmes.

C’est quoi cette obsession sexuelle ?

J’écris ceci en réponse à avoir entendu pour la 400ème fois que le sénateur Sherrod Brown est trop libéral pour l’Ohio sur la base de son opinion. tolérance envers les personnes transgenres, et comment Bernie Moreno est la réponse.

Pourquoi le sexe est-il quelque chose qui fait si peur aux gens ?

Nous avons régulièrement des enfants qui sont massacrés par la violence armée. Les politiciens se contentent de secouer (ou d’incliner) la tête et de dire qu’il n’y a rien à faire.

Dans l’Ohio, la réponse a été de donner à chacun un accès universel au transport sans vérifications des antécédents. Sherrod Brown a proposé des vérifications d’antécédents plus strictes. Bernie dit que c’est la société, il ne dit rien sur la façon dont il pourrait y remédier. Juste ce dont nous avons besoin, un autre gars « pensées et prières ».

Les enfants sont assiégés par des jeux vidéo et des films de tir à la première personne, où le décompte des cadavres est à la manière de Las Vegas et pourtant le sexe, ou en parler, ou en avoir connaissance, est la chose que nous devrions craindre pour eux ?

Ils sont également assiégés par l’idée d’être abattus à l’école. Qu’est-ce qui représente la menace existentielle pour nos enfants, le sexe ou les armes à feu ?

Votez pour la réalité. Votez pour Sherrod Brown.

Dave Schwendenman, Colomb

Mieux vaut faire du bénévolat que s’inquiéter et se plaindre

Pour la quatrième année, j’ai été formé par le conseil électoral du comté de Franklin sur la manière de servir de « juge de liste » – la personne qui vérifie l’identité pour garantir l’éligibilité au vote.

J’étais entraîneur de profession. Le contenu de cette formation est impressionnant et approfondi. Je pars toujours en pensant « ils ont pensé à tout ».

Si vous n’avez pas confiance dans la sécurité et l’intégrité du processus électoral, je vous encourage vivement à vous porter volontaire pour servir dans votre comté local pour constater par vous-même.

Ils sont peut-être encore à la recherche de bénévoles pour le 5 novembre.

Recherchez le conseil des élections » et le nom de votre comté.

En tant que démocrate, je félicite l’équipe dirigée par le républicain Frank LaRose, secrétaire d’État de l’Ohio, pour l’intégrité approfondie de son fonctionnement. J’ai une grande confiance dans notre système électoral.

Mark Matson, Worthington

Les enfants de l’Ohio ne sont ni chéris ni protégés

Le Association des agences d’action communautaire de l’Ohio a récemment rapporté que le taux de pauvreté des enfants dans l’Ohio était de 17,7 % en 2022.

Selon le rapport, près d’un cinquième des enfants de moins de 6 ans de l’Ohio vivaient dans la pauvreté en 2022, et environ 18 % entre 6 et 11 ans vivaient dans la pauvreté, tandis que 15,9 % entre 12 et 17 ans vivaient dans la pauvreté. vit également dans la pauvreté.

De plus, 23 % des enfants de l’Ohio connaissent des conditions de logement précaires et 14,8 % souffrent d’insécurité alimentaire. Et pour ajouter une insulte supplémentaire, 86 000 enfants de l’Ohio n’ont pas été inscrits aux programmes Medicaid entre mars et septembre 2023 ; 4,6% ne sont pas assurés. C’est plus que scandaleux !

Mes amis, les enfants sont précieux au-delà des mots ; ils doivent être chéris, protégés et nourris afin qu’ils puissent développer leur plein potentiel.

La situation décrite dans le rapport de l’OACAA est peut-être le pire exemple (parmi une multitude) de la gouvernance corrompue et incompétente des élus de l’Ohio. Où sont leur humanité et leur compassion ? Une telle insensibilité et un tel mépris doivent cesser. Maintenant. Pensez à voter le 5 novembre.

David A. Lipstreu, Newark

Cet article a été initialement publié sur The Columbus Dispatch : Lettres : L’opposition de Sherrod Brown est étrangement obsédée par le sexe | Course au Sénat