Lors de leur dernier match amical d’échauffement avant le début de l’Euro 2020 ce week-end, les champions du monde ont battu à domicile 3-0 à Paris.

Avec un fantastique effort acrobatique, l’attaquant barcelonais Antoine Griezmann a ouvert les vannes au Stade de France grâce à un quatrième but lors de ses cinq dernières sorties pour son pays.

Quelques instants plus tard, cependant, lorsque le jeu a repris, la panique a frappé le camp de France et la star du Real Madrid Benzema.

Tombant au sol de douleur, sa soirée s’est terminée par une blessure qui a d’abord été signalée comme grave par les principaux médias sportifs de la capitale espagnole.

Karim Benzema ne joue que son deuxième match pour la France depuis 2015. Il quitte son match amical contre la Bulgarie avec une blessure quelques jours avant le coup d’envoi de l’Euro 2020 pic.twitter.com/5rsf33XrXA – Football B/R (@brfootball) 8 juin 2021

A temps plein, l’entraîneur Didier Deschamps a tenté de rassurer les esprits inquiets en déclarant sa confiance dans l’incident n’étant pas grave.

« Il a pris un bon coup sur le muscle au-dessus du [right] le genou. Nous ne voulons prendre aucun risque », a déclaré l’ancien milieu de terrain.

« C’est un coup sur le genou, qui affecte également le muscle. Il a senti qu’il devenait raide alors il a demandé à être remplacé.

« Le staff médical s’occupe de lui », Deschamps a confirmé.

🗣 « Nous ne voulions pas prendre des risques. » Le patron de la France Didier Deschamps a fait le point sur la blessure subie par Karim Benzema pic.twitter.com/wL4K9uKeT0 – Football quotidien (@footballdaily) 9 juin 2021

Le gardien Hugo Llloris a également déclaré à L’Equipe que la lésion « ça n’a pas l’air trop méchant », mais avant le dernier coup de sifflet, des scènes plus douloureuses se sont déroulées pour Benzema, qui vient tout juste de revenir dans l’équipe nationale après avoir été banni dans le cadre d’un scandale de chantage à la sex tape avant l’Euro 2016.

Toujours à comparaître pour l’affaire impliquant l’ancien coéquipier Mathieu Valbuena, Benzema a accusé Deschamps de s’être incliné devant des racistes en le laissant tomber, mais leur relation s’est rétablie lorsque le vainqueur de France ’98 a pris la décision choc de rappeler le produit de l’académie de Lyon pour le tournoi de cet été.

« Les choses ont changé. Moi, et certainement du côté de Karim aussi, bien sûr », le patron a dit Télépied.

« Je ne vais pas vous dire quand, comment, si c’était possible avant. Les conditions n’étaient pas réunies, elles le sont aujourd’hui. Si j’ai pris cette décision, vous pouvez imaginer que c’était bien. »

Les choses entre lui et Giroud sont vraisemblablement encore inégales, cependant, après que Benzema a fait un commentaire cruel sur l’homme cible de Chelsea alors qu’il était encore en exil.

Giroud ne laissera pas passer le commentaire de Benzema sur F1-Go Kart pic.twitter.com/8zJdiykqZr – Coupe internationale des champions (@IntChampionsCup) 5 juin 2021

« Vous ne confondez pas F1 et karting. Et je suis gentil. Je sais que je suis F1« , a plaisanté Benzema en mars 2020 lorsqu’il a été poussé à se comparer à l’homme de 34 ans.

« Ça marche parce qu’il est là. C’est tout. Ça ne va pas être spectaculaire, ça ne va pas être quelque chose de fou mais à sa manière, vous voyez plus Griezmann ou Mbappe parce qu’il mettra le travail en place.

« Est-ce que tout le monde aime cette façon de jouer ? Je ne sais pas.«

Pourtant alors que Giroud a fait du bon sport en disant au Figaro « Si nous gagnons les Euros, nous célébrerons avec une course de karting« , continue-t-il à avoir le dernier mot.

Karim Benzema sur Olivier Giroud : « Il ne faut pas confondre F1 et faire du karting et c’est moi qui suis gentil. » https://t.co/AZcTkIjizQ – Tweet Football (@Football__Tweet) 18 mai 2021

Depuis le retour choc de Benzema, il a remporté la Ligue des champions avec son club, tandis que Benzema a raté un penalty lors de son retour en France lors d’une autre victoire 3-0 contre le Pays de Galles il y a une semaine.

« Karim est regrettable, mais il était très présent. Un but lui aurait plu, et moi aussi, mais s’il les sauve pour plus tard … » dit Deschamps.

« C’était un moment important pour lui [to play for France again]. Il fait partie d’un collectif dans sa façon de jouer. »

Benzema rate la peine dans son retour international 😮 pic.twitter.com/lVfX32HVoM – ESPN FC (@ESPNFC) 2 juin 2021

« Bon très bon, » Benzema a déclaré sur son moral malgré le raté.

« J’ai eu de très bons sentiments, avec une bonne semaine de travail. Beaucoup de fierté et de joie et envie de jouer et de montrer ce que j’ai fait sur le terrain.

« Un match, c’est comme ça, l’essentiel est de se créer des opportunités, de gagner et de faire mieux la prochaine fois. »

Pour accumuler la misère, cependant, Giroud est entré en jeu pour affronter la Bulgarie lorsque Benzema a été éliminé, et a réussi un doublé tardif pour se déplacer à moins de cinq buts du record absolu de Thierry Henry de 51 pour les Bleus – l’ironie de qui n’a pas été perdu pour les fans en ligne.

Giroud est entré et a enregistré un doublé après que Benzema ait reçu un coup en première mi-temps 😮 pic.twitter.com/6v4iWKB9A3 – ESPN FC (@ESPNFC) 8 juin 2021

Olivier Giroud n’est plus qu’à cinq buts d’égaler le record de buts de Thierry Henry en France 🇫🇷Le fera-t-il à #EURO2020? pic.twitter.com/bkd8efexoU – Objectif (@goal) 9 juin 2021

« Faut mettre un terme aux comparaisons inutiles entre Oli et Benzema », un observateur fait remarquer.

« L’homme a maintenant besoin [five] Objectifs pour devenir le numéro un français de tous les temps [scorer]. Oli sera toujours clair de cet agriculteur « .

« Bumzema n’a rien fait alors que Giroud a marqué deux en 10 minutes », a remarqué un autre avec une série d’emojis en pleurs.

« C’est qui encore le kart ? » il a également été demandé.

Il faudrait mettre un terme aux comparaisons inutiles entre Oli et Benzema. Man a désormais besoin d’un peu moins de 7 buts pour devenir le numéro un de la France. 1 😎Oli sera toujours à l’écart de ce fermier🔥 pic.twitter.com/Xwvbm1PUDJ – Léonard Opakrite🇳🇬 (@LOpakrite) 8 juin 2021

« Giroud [is] loin de Bumzema dans mon livre », a déclaré quelqu’un d’autre.

« Alors Deschamps a invité Benzema juste pour montrer pourquoi Giroud commence devant lui. Je suppose qu’il ne se disputera plus. Giroud pour la France est clair, » une autre partie a décidé.

Le 15 juin, nous aurons notre réponse.

Si Benzema n’est pas accroché avant cela en raison de sa forme physique, Deschamps devra prendre sa décision entre les deux lorsque la France affrontera l’Allemagne lors de leur premier match du Groupe G.