C’est presque l’heure de la bêta d’Android 12!

Vous le réalisez probablement, car vous lisez un blog Android en ce moment, mais Android 12 bêta devrait être ici la semaine prochaine! En supposant que Google suive le modèle établi à partir des événements d’E / S passés et s’en tient à son calendrier actuel, nous devrions obtenir une mise à jour d’Android 12 Developer Preview vers la version bêta de Google I / O dans quelques jours.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que vous devez charger et préparer votre Pixel 3, Pixel 4, Pixel 3a, Pixel 4a ou Pixel 5. Ce sont tous les appareils Google actuels qui reçoivent des mises à jour dans le cadre du programme Android 12 Developer Preview et ils devraient donc également obtenir toutes les versions bêta.

Une fois en direct, vous pourrez vous diriger vers google.com/android/beta pour vous inscrire et recevoir la mise à jour assez rapidement.

Maintenant, nous avons couvert toutes les versions Developer Preview et avons plusieurs récapitulatifs pour vous (DP1, DP2 et DP3). La version bêta d’Android 12 est susceptible de continuer avec les fonctionnalités des aperçus, puis d’en développer certaines. Nous avons joué avec des éléments tels que le nouveau menu Paramètres, des contrôles multimédias améliorés, des modifications de notification, un thème sombre moins noir, un mode à une main, des commandes d’image dans l’image améliorées, un nouveau sélecteur de widgets et quelques modifications de l’écran de verrouillage.

Ce que nous ne savons pas, c’est ce que Google montrera d’autre dans la version bêta. Nous savons certainement qu’ils travaillent sur des changements assez importants de l’interface utilisateur avec des curseurs plus gonflés et plus ronds et d’autres éléments, ainsi qu’une mise à jour importante du moteur de thème qui pourrait apporter à votre téléphone une expérience de couleur personnalisée basée sur votre fond d’écran. Android 12, si Google sortait tout ce qui a été trouvé lors des tests, pourrait être l’une des plus grandes mises à jour de quelques années.

Mon inquiétude est que Google enregistre certains de ces éléments pour les ajouter exclusivement aux appareils Pixel dans une fonctionnalité Drop cet été plutôt que de nous laisser jouer dans les versions bêta. En espérant que je me trompe.

Quoi qu’il en soit, préparez votre Pixel – nous pourrions obtenir Android 12 Bêta 1 mardi.