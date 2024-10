C’est presque Halloween. Cela signifie qu’il est temps d’organiser un concours de beauté pour chauves-souris.

PORTLAND, Oregon — Déplacez-vous, Semaine du gros ours. Un concours de beauté chauve-souris prend désormais le relais.

Le Bureau of Land Management organise un concours en ligne depuis 2019 pour sensibiliser à l’animal importance écologique. L’agence fédérale publie des photos de chauves-souris sur ses comptes Facebook et Instagram, puis demande aux gens de voter pour la plus mignonne. Les chauves-souris font partie des populations sauvages vivant sur les terres publiques et sont photographiées par le personnel de l’agence.

Le premier tour de scrutin a débuté jeudi et a opposé une chauve-souris à grandes oreilles de Townsend nommée « Sir Flaps-A-Lot » de l’Utah à une chauve-souris cendrée nommée à juste titre « Hoary Potter » de l’Oregon. Le concours coïncide avec le début de la Bat Week, au cours de laquelle des experts en chauves-souris de tout le pays et du monde organisent des événements éducatifs célébrant le seul mammifère volant.

La caractéristique déterminante de la chauve-souris à grandes oreilles de Townsend est, sans surprise, ses oreilles, qui peuvent atteindre une longueur de 1,5 pouces (38 millimètres). Les grandes oreilles canalisent le son dans le conduit auditif, assurent la portance pendant le vol et aident à réguler la température, a déclaré le Bureau of Land Management dans sa publication sur Facebook présentant les deux premiers candidats.

Les chauves-souris cendrées, quant à elles, sont connues pour leur vol rapide et pour s’enrouler dans leur propre queue pour imiter les feuilles et se cacher des prédateurs, a indiqué l’agence. En raison de cet attribut, il a estimé que Hoary Potter serait « le candidat idéal pour le poste d’attrapeur dans l’équipe de Quidditch de cette année », en référence au jeu d’Harry Potter qui se joue sur des balais volants.

Aucune des deux espèces ne figure sur la liste fédérale des espèces en voie de disparition. Cependant, l’Oregon les a inclus sur sa liste d’espèces nécessitant une attention particulière en matière de conservation, et l’Utah a fait de même pour la chauve-souris à grandes oreilles de Townsend.

Emma Busk, la technicienne de la faune du BLM qui a photographié Hoary Potter, a déclaré que les chauves-souris du monde entier jouent un rôle clé dans l’environnement en mangeant des insectes et en pollinisant les fleurs et les fruits. Mais ils sont de plus en plus face aux menaces de la perte d’habitat, des maladies et de la pollution lumineuse, et sont souvent considérés à tort comme des porteurs de maladies effrayants, a-t-elle déclaré.

« Il y a beaucoup de peur et d’idées fausses autour des chauves-souris », a-t-elle déclaré, soulignant que les gens associent souvent la rage à l’animal. « Mais moins de 1 % de toutes les populations de chauves-souris sont réellement porteuses de la rage, et la transmission de la maladie entre les chauves-souris et l’homme est en réalité très faible. »

Busk soutient Hoary Potter dans l’espoir qu’une chauve-souris de l’Oregon remportera le concours de beauté pour la troisième fois. L’année dernière, « William ShakespEAR », une chauve-souris femelle à grandes oreilles du sud de l’Oregon que Busk a également photographiée, a remporté la couronne. Et en 2022, une chauve-souris du canyon nommée « Barbara », également originaire du sud de l’Oregon, a été déclarée gagnante.

« Chaque année, nos efforts consistent simplement à collecter autant de données que possible sur les espèces de notre zone de ressources, afin de savoir comment mieux les protéger à l’avenir », a déclaré Busk.

Le concours de beauté se poursuivra par tours au cours de la semaine prochaine. Il est temps de conclure Halloween jeudi prochain, lorsque le gagnant sera annoncé.