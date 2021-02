C’est pourquoi vous devriez consommer du riz brun

Que ce soit pour le déjeuner et le dîner ou pour des recettes spéciales lors d’occasions comme les anniversaires et les mariages, le riz fait presque toujours partie du menu de plus de 50% des Indiens. Le riz, cependant, n’est pas blanc dans sa forme originale. C’est le processus de mouture des graines de riz brun et de leur polissage que le riz blanc est produit. Le riz brun contient le son ou la couche externe du riz qui est riche en vitamines et minéraux que la mouture détruit Le riz blanc est donc juste du riz brun avec la plupart des nutriments bénéfiques éliminés et est donc moins sain. Ci-dessous, nous partageons cinq avantages pour la santé du riz brun.

1. Réduction du risque de diabète

Le riz brun est riche en fibres alimentaires et en autres nutriments essentiels. Il a un indice glycémique inférieur à celui du riz blanc. Plus l’indice glycémique est élevé, plus les chances d’augmentation de la glycémie sont élevées. Une glycémie élevée conduit au diabète. Ainsi, le riz brun réduit ces risques.

2. Abaisse le cholestérol

Le riz brun contient des acides aminés essentiels tels que l’acide gamma-aminobutyrique (GABA) qui empêche le taux de cholestérol sanguin d’augmenter. Les taux de LDL ou de mauvais cholestérol étaient réduits chez ceux qui consommaient du riz brun.

3. Empêche la prise de poids

En raison de sa teneur élevée en fibres, le riz brun prend plus de temps à digérer. Cela réduit la fréquence de la faim et empêche de prendre du poids avec des aliments gras ou sucrés. La prise de poids favorise le développement du diabète de type 2. Les diabétiques sont plus susceptibles de développer une maladie cardiaque.

4. Protège le cœur

Des études ont montré que le riz brun peut aider à améliorer la santé du cœur et des vaisseaux sanguins. Il est riche en vitamines B comme B1 (thiamine) et en magnésium. La carence de ces deux est associée à une insuffisance cardiaque et des crises cardiaques.

5. Anti-cancer

Le riz brun contient un composé naturel appelé hexaphosphate d’inositol ou IP6. Ceci est utilisé dans le traitement des cancers du sein, du foie, du côlon et du sang. Des études ont montré qu’un pourcentage plus élevé de fibres alimentaires offre une protection contre les cancers du sein et colorectaux. Les polyphénols présents dans le riz brun ont des propriétés antioxydantes qui préviennent les dommages oxydatifs aux cellules.