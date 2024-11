C’est pourquoi vous aimez accélérer les podcasts, les films et la musique

Nicholas Quah est loin d’être le seul à accélérer ses podcasts.

Mais, en tant que critique du New York Magazine et du Vulture, il est l’un des rares à faire une appel public au monde pour accélérer non seulement les podcasts, mais aussi pratiquement tous les types de médias.

Pour certains, c’est une tendance folle. (Selon le journaliste sportif américain Bill Simmons, c’est sociopathe .) Mais pour ceux qui sont d’accord avec Quah, c’est le nouveau mode de vie.

Pour comprendre pourquoi les gens pourraient être attirés par cela, CBC News a discuté avec certains des principaux chercheurs en sciences cognitives de l’effet de la musique, des podcasts et des films en double-temps sur notre cerveau.

Baladodiffusions

Selon Audible, environ cinq pour cent de son audience écoute à une vitesse de 1,5 fois ou plus, alors que 1,25 fois est le choix le plus courant.

Alan Castel, professeur de psychologie et chercheur en métacognition à l’UCLA, affirme que cette tendance est parfaitement logique, du moins pour les jeunes auditeurs. Dans une étude sur l’apprentissage, il a découvert que lorsque les étudiants d’âge universitaire écoutaient les cours à une vitesse deux fois supérieure à celle prévue, la rétention d’informations ne diminuait pratiquement pas.

Et même si la compréhension commence à diminuer lorsque les gens écoutent à une vitesse de parole plus du double de la moyenne, certains peuvent être entraînés à comprendre la parole à une vitesse de parole plus de trois fois supérieure à la normale. Ainsi, plus ils écoutent souvent des podcasts accélérés, mieux ils parviennent à les intégrer.

Castel a également découvert dans une étude de suivi que lorsque la vitesse était augmentée, les auditeurs étaient moins susceptibles de ressentir une « errance mentale » – des pensées distraites sur des sujets sans rapport.

Pour Quah, qui a passé les cinq dernières années à n’écouter des podcasts que s’il les accélérait, il reconnaît qu’il peut comprendre les choses tout aussi facilement et plus rapidement. Il est sceptique quant à savoir si les podcasts plus rapides sont plus capables de retenir son attention.

« Est-ce parce que quand c’est plus rapide, cela vous oblige à faire plus attention ? Je comprends les choses aussi vite, ou à peu près de la même manière dans les deux cas », a-t-il déclaré. « Ou ignorez-le au même rythme dans tous les cas – disons-le ainsi. »

Musique

Depuis deux DJ norvégiens a inventé le « nightcore » au début des années 2000 — la technique consistant à augmenter le tempo des chansons existantes — la musique accélérée est devenue un méga-genre. Parallèlement aux recoupements non officiels réalisés par les fans sur TikTok, des artistes de SZA à Oliver Tree ont commencé à publier simultanément des versions accélérées de leurs morceaux aux côtés de l’original, augmentant considérablement l’intérêt et le nombre d’auditeurs.

Simone Dalla Bella, professeure de psychologie à l’Université de Montréal qui étudie les effets de la musique sur le cerveau et le corps, a déclaré que la prévalence de cette tendance correspondait du point de vue des neurosciences.

Dans une étude réalisée par son laboratoire, les chercheurs ont pris une chanson lente qui était initialement perçue comme triste et l’ont progressivement accélérée. La grande majorité des auditeurs finiraient par commencer à voir la chanson comme plus heureuse, ou simplement heureuse, même si tous les autres aspects de la pièce restaient les mêmes.

Écouter | Pourquoi le nightcore domine l’industrie musicale : 14h47La tamia-ification de la musique : pourquoi les chansons accélérées sont apparemment partout Alors que des versions accélérées de chansons populaires prennent le dessus sur TikTok et stimulent les flux Spotify, les experts de l’industrie musicale DJ 4Korners et Reanna Cruz examinent ce qui alimente ce besoin de vitesse – et comment l’industrie musicale tente d’en tirer profit.

Traditionnellement, dit Dalla Bella, on pensait qu’une augmentation de la vitesse d’environ 20 pour cent était la limite supérieure – si elle était supérieure, la modification de la tonalité et du rythme devenait trop visible. Notre cerveau commence alors à le voir comme une chanson différente, quelque chose dont le nightcore a profité.

Mais restez dans les limites de ce seuil et vous créez des chansons à la fois différentes et suffisamment similaires aux originaux que les auditeurs connaissent pour créer de la nouveauté, quelque chose dont notre cerveau rêve.

Les résultats sont essentiellement des remixes dont la création peut nécessiter beaucoup moins d’efforts, s’appuyant sur des augmentations du tempo et de la hauteur – qui elles-mêmes conduisent à des réponses automatiques telles qu’une augmentation de la respiration, de la fréquence cardiaque, des niveaux de dopamine et du plaisir, suggèrent les recherches de Dalla Bella. Et comme la musique ne dépend pas de la langue de la même manière que les podcasts ou les films, il n’y a en fait aucune limite supérieure à la vitesse à laquelle vous pouvez aller.

Selon Quah, cela fait partie de ce qui motive la popularité.

« Il y a un certain tempo qui fait du bien aux gens et certaines touches qui déclenchent des émotions », a-t-il déclaré. « Je pense que nous sommes à la recherche d’une certaine limite supérieure. Mais la limite va changer parce que nous sommes en plastique. »

Films

Bien qu’il s’agisse de l’un des moyens d’accélération les plus controversés, l’augmentation de la vitesse de lecture des films et de la télévision a définitivement gagné en popularité. Bien que Netflix ait refusé de proposer des chiffres spécifiques, le service de streaming a ajouté la possibilité d’ajuster la vitesse de lecture en 2020 – une fonctionnalité dont Quah a déclaré qu’il profitait souvent.

James E. Cutting, chercheur en sciences cognitives et auteur de Les films dans nos esprits : l’évolution de l’engagement cinématographiquedit que la tendance est encore plus ancienne que cela. Selon une étude qu’il a publiée, les gens accélèrent les films depuis près d’un siècle ; depuis 1935, la durée moyenne des plans dans les films est passée d’environ 12 secondes à environ quatre secondes. Dans le même temps, les niveaux de QI ont augmenté partout dans le monde – à un rythme qui ne peut être expliqué par l’évolution ou l’éducation.

REGARDER | Qu’est-ce que la « teneur en boues » et pourquoi apparaît-elle sur votre écran ? Pourquoi le contenu des boues pourrait vous rendre accro à TikTok | À propos de ça Le contenu sur les boues est extrêmement populaire sur TikTok ; c’est lorsque l’on vous montre plusieurs vidéos sans rapport à la fois, conçues pour retenir votre attention. La productrice de About That, Lauren Bird, discute avec le rédacteur de CBC News, Jackson Weaver, de l’impact.

La réponse, dit-il, est « l’accès omniprésent aux images, graphiques et affichages de toutes sortes » – en d’autres termes, aux médias visuels. Et à mesure que nous nous sommes habitués au format des médias visuels comme le film, nous sommes devenus meilleurs pour extraire rapidement les informations de nos écrans.

Mais les films ne nous suivent peut-être pas. Ainsi, au lieu du fait souvent supposé selon lequel la capacité d’attention diminue, le public pourrait théoriquement essayer d’accélérer les films pour correspondre à la vitesse à laquelle les cinéphiles se sont inconsciemment adaptés, a déclaré Cutting.

Quah dit que le raisonnement correspond à son expérience. Mais aussi, à mesure que la prolifération des médias visuels a explosé, la motivation de voir rapidement ce qui vaut la peine de votre temps a également augmenté.

« Ce mode de consommation a tendance à les obliger à se poser la question : est-ce que je veux toujours rester ici ? » dit-il. « Parce que j’ai environ 50 000 autres options. »