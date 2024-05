C’est pourquoi votre mauvaise haleine ne disparaîtra pas, disent les experts

Vous avez avalé toute une série de tic tacs mais vous avez toujours mauvaise haleine ? Plusieurs facteurs pourraient être en cause, selon les experts.

L’halitose, qui est le terme médical désignant la mauvaise haleine, peut avoir diverses causes, par exemple parce que vous avez mangé du pain à l’ail âcre.

Cependant, une mauvaise haleine qui ne disparaît pas, appelée halitose chronique, pourrait être le signe que quelque chose d’autre se passe avec votre santé, selon la Cleveland Clinic.

Eh bien + Bien parlé à Jason Abramowitz, MDun oto-rhino-laryngologiste Associés ORL et Allergie à Paramus, New Jersey, sur quatre choses qui pourraient vous donner une mauvaise haleine.

Nettoyer vos voies nasales lorsque vous êtes malade peut améliorer votre mauvaise haleine. Syda Productions – stock.adobe.com

Un virus ou une infection

La mauvaise haleine peut provenir de votre gorge, surtout si vous êtes malade.

Si vous avez un rhume ou une autre infection des voies respiratoires supérieures, une augmentation du mucus, conçue pour aider votre corps à expulser les virus et les bactéries, peut rendre votre haleine nauséabonde.

« Ce mucus est généralement mélangé à certaines bactéries normales présentes dans votre gorge, ce qui peut lui donner une mauvaise odeur », a déclaré le Dr Abramowitz.

Une bouche sèche peut également aggraver la respiration.

« Lorsque nous sommes encombrés, notre nez n’hydrate pas l’air normalement. Cela assèche la salive et le mucus du nez et de la gorge et peut contribuer aux odeurs », a-t-il ajouté.

Les bactéries présentes dans la gorge, comme celles provenant d’une infection streptococcique, peuvent également donner à votre haleine une odeur puissante.

Pour traiter votre halitose due à un virus ou à une infection, buvez beaucoup d’eau et rincez vos voies nasales pour éliminer la congestion.

Les allergies peuvent provoquer la mauvaise haleine pour la même raison que le rhume et les virus. Nouvelle Afrique – stock.adobe.com

Allergies

Tout comme le rhume, les allergies peuvent provoquer une congestion nasale et une augmentation du mucus qui contribue à l’halitose.

Vous pouvez obtenir un certain soulagement de votre congestion – et de votre puanteur – en rinçant vos voies nasales et en buvant de l’eau comme si vous aviez un virus.

Les calculs d’amygdales peuvent également rendre votre haleine puante. Ralf Geithe – stock.adobe.com

Pierres d’amygdales

Les calculs d’amygdales sont des bosses qui se développent sur les amygdales en raison d’une accumulation de choses comme des débris alimentaires, des cellules mortes et des bactéries, selon Medical News Today. Les débris durcissent lorsque le calcium s’accumule autour d’eux pour créer une pierre d’amygdale.

Les calculs des amygdales peuvent être durs, mais ils ne font pas vibrer votre respiration, ils font tout le contraire.

«Les vieux aliments secs contenant des bactéries dégagent une odeur nauséabonde», a expliqué le Dr Abramowitz.

Pour vous débarrasser des calculs embêtants, vous pouvez vous gargariser avec de l’eau salée ou utiliser un coton-tige propre pour les éliminer, a expliqué le centre médical.

Le RGO peut donner à votre haleine une odeur acide. eddows – stock.adobe.com

RGO

Le reflux gastro-œsophagien (RGO), communément appelé reflux acide, est un autre responsable de la mauvaise haleine.

Lorsque vous souffrez de reflux acide, le contenu de votre estomac, comme les aliments non digérés, la bile régurgitée et l’acide gastrique, s’écoulent dans votre œsophage. Cela peut conduire à une halitose odorante, Healthline a expliqué.

Traiter l’acide gastrique avec un médicament antiacide ou supprimer les aliments frits et épicés de l’alimentation ainsi que ne pas manger tard le soir peuvent améliorer votre reflux et votre respiration.