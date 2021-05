C’est pourquoi Mira Rajput Kapoor fait de son mari Shahid Kapoor le «  plus fier  »

L’acteur Shahid Kapoor et sa femme, Mira Rajput sont un couple, très amoureux et ils se montrent souvent affection et appréciation l’un pour l’autre sur leurs poignées de médias sociaux.

Récemment, Mira a été présentée dans un numéro de Vogue India où elle parle de son sens du style et de son expertise du verrouillage au cours de l’année écoulée. L’exploit de 26 ans a fait de Shahid Kapoor un fier mari alors qu’il se rendait sur son Instagram pour transmettre ses sentiments au monde.

Partageant une capture d’écran de l’article Vogue de Mira, Shahid a écrit: «Vous faites le plus fier @ mira.kapoor», avec un emoji levant les mains.

Rajput Kapoor a animé « The India Edit », dans lequel des chats en direct sont menés sur Instagram dans lesquels elle a un dialogue sur différents aspects de la vie consciente. La mère de deux enfants a récemment partagé une photo de la tenue de son interview avec Vogue India sur son pseudo sur les réseaux sociaux. La mère de deux enfants peut être vue éblouissante dans une veste en organza bleu poudre avec un pantalon en soie pêche.

« Le porter sur ma manche #TheIndiaEdit Des morceaux de mon placard pour @vogueindia », a écrit Mira sous-titré le message.

Après leur mariage, Shahid et Mira ont réalisé plusieurs tournages de magazines et défilés de mode ensemble. En fait, les massifs suivis par Mira sur les réseaux sociaux l’ont incitée à devenir une influenceuse à part entière et elle a approuvé des marques sur son Instagram. Le couple a la chance d’avoir une fille et un fils, Misha et Zain, respectivement.

Sur le plan du travail, Shahid verra ensuite ‘The Family Man 2’ de Raj et DK, qui marquera également ses débuts numériques. La série Web met également en vedette Manoj Bajpayee, Samantha Akkineni, Priyamani Raj, Sharib Hashmi, Seema Biswas, Darshan Kumar, Sharad Kelkar, Sunny Hinduja et Shreya Dhanwanthary dans des rôles clés.