C’est pourquoi Marvel n’a pas refondu Chadwick Boseman dans “Wakanda Forever”

En août 2020, de Disney Marvel Studios était confronté à une tâche peu enviable : comment gérer la mort soudaine et tragique de Chadwick Boseman, la star de son film à succès “Black Panther”.

Au moment de la mort de Boseman d’un cancer du côlon, le réalisateur Ryan Coogler avait déjà terminé un projet de scénario pour la suite, qui était centré sur le personnage de l’acteur décédé. Le film Marvel de 2018 a été parmi les premiers blockbusters à présenter une distribution à prédominance noire, et c’était la preuve que la représentation raciale à Hollywood pouvait signifier beaucoup d’argent au box-office.

Avec la sortie de la suite “Black Panther: Wakanda Forever” prévue pour la mi-2022, les dirigeants de Marvel et Coogler devaient décider rapidement quoi faire avec le personnage de T’Challa, qui a été joué par Boseman et devient le super-héros Black Panther après le décès de son père. Le film se concentre sur ce que signifie être noir, en Amérique et en Afrique, et s’attaque aux problèmes qui affectent la vie moderne de la communauté noire.

Étant donné que Black Panther est un personnage clé de l’univers cinématographique Marvel, le studio aurait pu refondre le personnage et poursuivre la production.

Mais le président de Marvel, Kevin Feige, a estimé que ce n’était pas la bonne stratégie.

“J’avais l’impression qu’il était beaucoup trop tôt pour refondre”, a déclaré Feige dans une interview avec Empire. “Stan Lee a toujours dit que Marvel représentait le monde à l’extérieur de votre fenêtre. Et nous avions parlé de la façon dont, aussi extraordinaires et fantastiques que soient nos personnages et nos histoires, il y a un élément relatable et humain dans tout ce que nous faisons. Le monde est toujours en train de traiter la perte de Chad. Et Ryan a versé cela dans l’histoire.

Le résultat est une suite très attendue qui, selon les critiques et le public, honore l’héritage de Boseman et fait avancer le MCU et ses personnages. Le film a généré 181 millions de dollars lors de ses débuts nationaux, ce qui lui a valu le record du plus gros premier match du mois de novembre et le deuxième meilleur premier match de 2022.

Dans la suite, la Panthère noire n’est pas partie de l’univers cinématographique Marvel. Au lieu de cela, le nom devient un manteau.

Le film de Coogler s’ouvre sur la mort de T’Challa d’une maladie non précisée. Son décès affecte profondément sa communauté et les personnages secondaires de “Black Panther”. Sa sœur Shuri, culpabilisée de ne pas pouvoir utiliser la science pour le guérir, se plonge dans le travail. Sa mère, redevenue reine du Wakanda, tente de diriger tout en honorant son fils et ses ancêtres.

L’intérêt amoureux de T’Challa, le chien de guerre Nakia, a fui Wakanda et vit en Haïti, travaillant comme directeur d’une école locale.