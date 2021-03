Chris Cuomo de CNN attise la colère en affirmant qu’il ne peut pas couvrir objectivement les nombreuses allégations de harcèlement sexuel et d’inconduite contre son frère, les critiques pointant vers des entretiens bouffants passés entre les deux.

Promettant de « Tirer droit » avec son public, Cuomo a finalement reconnu les nombreux scandales qui sévissent dans l’administration de son frère Andrew Cuomo lundi soir.

« De toute évidence, je suis conscient de ce qui se passe avec mon frère, » il a dit. «Et évidemment, je ne peux pas le couvrir parce qu’il est mon frère.

Cuomo a promis que son réseau « largement » couvrir les situations en cours avec le gouverneur de New York, qui comprennent désormais une enquête pour savoir si l’administration a dissimulé les décès dans les maisons de soins infirmiers de Covid-19 ainsi que de multiples allégations de harcèlement sexuel. Cuomo a dit qu’il s’entendrait sur d’autres «Des nouvelles qui comptent», mais il se soucie « Très profondément sur ces questions et profondément. »

>> @ChrisCuomo Au sommet de @CuomoPrimeTime ce soir: "Évidemment, je suis au courant de ce qui se passe avec mon frère. Et évidemment je ne peux pas le couvrir car c’est mon frère. Maintenant, bien sûr, CNN doit le couvrir. Ils l’ont largement couvert et ils continueront de le faire." pic.twitter.com/G49mZYTG4D – Brian Stelter (@brianstelter) 2 mars 2021

L’affirmation de Cuomo de ne pas être en mesure de couvrir objectivement son frère a beaucoup sur les médias sociaux lui rappelant les derniers mois de couverture, qui comprennent de nombreuses interviews avec le gouverneur de New York qui a ignoré les accusations liées aux décès dans les maisons de retraite et d’autres critiques principalement en faveur de questions sur leur statut de mère et de relation.

Pas objectif mais vrai, les faits racontent l’histoire.NY a eu et a ses luttes, mais ils font bien mieux que ce que nous voyons ailleurs & NY c’est mieux pour ça. Et en tant que frère, je suis fier. pic.twitter.com/M1TrAtQwCo – Christopher C. Cuomo (@ChrisCuomo) 25 juin 2020

«Alors tu as interviewé ton frère mille fois avec des q-tips géants en plaisantant sur sa vie sexuelle pendant le Covid mais maintenant qu’il est un prédateur accusé, c’est un conflit? Meghan McCain, co-animatrice de The View tweeté. «Donnez-moi une pause absolue. Hypocrites. C’est la raison pour laquelle le public américain ne fait confiance à AUCUN média. »

«Je n’oublierai jamais ces gars qui plaisantaient pendant que nous hurlions d’horreur face aux milliers de personnes qui mouraient autour de nous. Des excuses auraient été un bon début @ChrisCuomo, « Janice Dean de Fox News, dont la belle-famille est décédée pendant la pandémie de Covid-19 dans les maisons de retraite de New York, tweeté.

«Évidemment, je ne peux pas le couvrir car il est mon frère» pic.twitter.com/Ne00e0nDVM – Jon Levine (@LevineJonathan) 2 mars 2021

chris cuomo: voulez-vous discuter des allégations d’agression sexuelle frère? andrew cuomo: non. est-ce que tu aimes maman? chris cuomo: oui haha. andrew cuomo: haha. – Rajat Suresh (@rajat_suresh) 2 mars 2021

Chris Cuomo ne peut pas couvrir les scandales d’Andrew Cuomo parce que couvrir son propre frère serait une violation de l’éthique journalistique, voyez-vous. pic.twitter.com/1sIbS2W3St – Sunny McSunnyface (@sunnyright) 2 mars 2021

Trois femmes ont officiellement accusé le gouverneur de harcèlement sexuel, et le procureur général de l’État a reçu l’autorisation d’aller de l’avant avec une enquête officielle sur ces allégations. Cuomo a nié tout acte répréhensible. Il a également nié les informations récentes selon lesquelles son administration aurait délibérément sous-déclaré les décès des foyers de soins dus à Covid-19 à des fins politiques.

