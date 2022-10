C’est pourquoi la danse Dhunuchi a une importance particulière sur Mahanavami

Mahanavami est le dernier jour de ce festival de cinq jours. Après navmi, Maa Durga et ses enfants retourneront à Kailash. Et encore une fois l’attente va commencer pour une autre année. De plus, la meilleure chose à propos de Mahanavami est la grande fête et la danse Dhunuchi. La danse Dhunuchi est étroitement liée à Durga Puja. La danse Dhunuchi est organisée dans chaque puja mandap le soir de Mahanavami. Les coques et la poussière de noix de coco sont brûlées dans le hangar de boue. Puis le bengali a dansé au rythme de la reprise. Cependant, la danse Dhunuchi est pratiquée tous les jours de Saptami à Nabami. Cependant, la passion pour la danse Dhunuchi s’épanouit le soir de Mahanavami.

Mais maintenant, on ne voit pas beaucoup de danse dhunuchi à Mandap ces jours-ci. Souvent, aujourd’hui aussi la danse Dhunuchi est populaire dans les pujas Bonedi Bari, Rajbari et Barir. Devant la déesse, les gens volontaires se rassemblent avec des arcs au rythme de Dhak et des cloches en laiton. Beaucoup dansent également la danse Dhunuchi avec leur bouche. Dans de nombreux endroits, ce concours de danse Dhunuchi est également organisé. Mais quelle est la signification de cette danse Dhunuchi avec Durga Puja ? A-t-il une signification particulière ? Découvrons-le..

Mahanavami a une signification particulière. Ce jour est le dernier jour de la bataille entre la déesse Durga et Mahishasura. Puis, le dixième jour, Mahishasur sera vaincu par la déesse Durga. Navami est le dernier jour de la longue bataille entre le bon augure et le mal. C’est pourquoi on accorde tant d’importance à Mahanavami à Durga Puja.

Maharati est également pratiqué le jour de Mahanavami. La danse Dhunuchi est également pratiquée. Cette danse Dhunuchi est en fait dédiée à la déesse Durga. Selon la mythologie, la déesse Durga elle-même a dansé avec Dhunuchi pour canaliser l’énergie en elle-même. Lorsque les divinités ont réveillé Maa Durga, la déesse a exécuté cette danse Dhunuchi pour augmenter sa force. Pour cette raison encore aujourd’hui la danse Dhunuchi est organisée le soir de Mahanavami. Et pour cette raison, Mahanavami a également une importance particulière dans le culte du pouvoir.

La danse Dhunuchi signifie s’abandonner complètement à la Déesse. Par cela, toutes les énergies maléfiques sont éliminées. Un chemin de lumière se révèle dans l’esprit. La danse Dhunuchi porte l’ancienne tradition du bengali. Quelle que soit la signification mythologique qui la sous-tend, la popularité de la danse Dhunuchi pour l’extase se poursuit aujourd’hui.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici