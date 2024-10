C’est pourquoi la classe ouvrière ne fait plus confiance aux gauchistes occidentaux — RT World News

Le Premier ministre britannique Keir Starmer est l’exemple parfait de l’avidité qui a corrompu les partis censés représenter l’électeur commun.

Le scandale qui a récemment englouti le Premier ministre travailliste britannique Keir Starmer ne concerne pas seulement la corruption politique.

Il y a toujours eu des hommes politiques corrompus – même parmi les dirigeants des partis sociaux-démocrates – même s’il est impossible d’imaginer Jeremy Corbyn ou Harold Wilson accepter des dizaines de milliers de livres sterling de vêtements de marque, de cadeaux et d’hébergements de luxe gratuits de la part d’un homme d’affaires milliardaire.

Il y a quelque chose de très contemporain dans l’avidité rapace de Starmer, et cela révèle une vérité fondamentale sur les partis sociaux-démocrates modernes en Occident – ​​à savoir que ces partis ont depuis longtemps cessé de représenter les intérêts de la classe ouvrière et des citoyens ordinaires, et qu’aujourd’hui ils se contentent de répondre aux ordres. des élites mondiales qui dirigent et contrôlent la plupart des pays occidentaux.

Cela étant, il n’est guère surprenant que ces élites accordent de nombreux avantages aux dirigeants politiques qui protègent si assidûment leur immense richesse, leur statut social et leur pouvoir.

Bien entendu, il ne s’agit pas d’un phénomène spécifiquement britannique. En Australie, le penchant du Premier ministre travailliste Anthony Albanese à accepter les largesses des entreprises est légendaire – même si les cadeaux régulièrement reçus par Albanese (y compris des billets gratuits pour des matchs de football et des concerts de Taylor Swift) semblent décidément misérables comparés à l’ensemble du butin haut de gamme récemment récupéré par le Premier ministre travailliste Anthony Albanese. Starmer et sa famille.

Cela ne devrait surprendre personne non plus que ces dirigeants politiques dociles cherchent à imiter le style de vie luxueux de leurs maîtres – même s’ils n’en ont pas vraiment les moyens.

Comment s’est produite cette transformation politique fondamentale ?















Cette évolution est essentiellement due à la montée des élites mondiales et au nouvel ordre économique mondial qu’elles ont créé depuis les années 1980.

Au niveau politique, cette transformation a commencé avec Margaret Thatcher et Ronald Reagan – qui ont détruit le consensus social-démocrate qui prévalait dans la plupart des démocraties libérales occidentales jusque dans les années 1980.

Ce consensus progressiste visait à intégrer la classe ouvrière dans les États-nations occidentaux en introduisant des mesures d’État-providence et en améliorant le niveau de vie des travailleurs.

Ce processus a commencé le plus tôt en Australie – au moment de la fédération en 1900. En Amérique, il a commencé avec le New Deal de Franklin Roosevelt dans les années 1930, et au Royaume-Uni, il a trouvé son origine dans les réformes sociales de David Lloyd-George au début des années 1900 et s’est achevé. par le gouvernement de Clement Attlee après la Seconde Guerre mondiale.

Les partis travaillistes du Royaume-Uni et d’Australie, ainsi que le Parti démocrate américain, ont créé et maintenu le consensus social-démocrate.

Ces partis progressistes ont apporté des avantages économiques et sociaux substantiels à la classe ouvrière et aux citoyens ordinaires jusque dans les années 1980, tout en assurant des décennies de stabilité politique dans leurs pays respectifs.

Thatcher et Reagan ont démantelé le consensus social-démocrate et ont inauguré des changements économiques qui ont rapidement remplacé la classe ouvrière traditionnelle sur les plans économique et culturel. Ces changements, ainsi que l’émergence ultérieure d’un nouvel ordre économique mondial, ont radicalement transformé la politique progressiste des démocraties occidentales.

Dans les années 1990, les anciens partis travaillistes s’étaient complètement alignés sur les nouvelles élites mondiales – comme en témoigne leur adoption massive d’idéologies d’élite éveillées telles que la politique identitaire et le changement climatique catastrophique.

Ces partis se sont également engagés dans des politiques conformes aux intérêts économiques des élites mondiales – des impôts minimaux pour les entreprises ; un système fiscal régressif pour les citoyens ordinaires ; des subventions massives aux entreprises d’énergies renouvelables ; privatisation du marché de l’énergie; maintenir un marché immobilier trop cher ; et permettre l’immigration à grande échelle.

Il est vrai que ces partis ont conservé la prétention idéologique d’agir dans l’intérêt de la classe ouvrière – même Starmer maintient cette prétention – mais dans les années 1990, ils ont agi presque exclusivement dans l’intérêt des nouvelles élites mondiales.

Ainsi, les partis sociaux-démocrates ont évité toute réforme économique radicale et ont plutôt commencé à conférer des privilèges à divers groupes de statut – généralement définis biologiquement en termes de race ou de sexe – créant ainsi des élites dociles au sein de ces groupes qui soutenaient désormais sans réserve le nouvel ordre économique mondial émergent.

L’extraordinaire transformation des partis sociaux-démocrates se reflète dans les dispositions idéologiques respectives de leurs anciens et de leurs nouveaux dirigeants.

Michael Foot et Tony Blair n’ont rien en commun sur le plan idéologique. Ni les dirigeants travaillistes australiens Arthur Caldwell et Bob Hawke, ni, d’ailleurs, Lyndon Johnson, Barack Obama ou Hillary Clinton.

Foot, Caldwell et Johnson étaient tous déterminés à améliorer le sort de la classe ouvrière au moyen d’une véritable réforme économique et sociale. Il est inconcevable qu’ils aient soutenu les droits des transgenres, par exemple, ou toute autre idéologie d’élite que les dirigeants sociaux-démocrates modernes défendent si farouchement.















Malheureusement, pour les dirigeants politiques sociaux-démocrates modernes, leur engagement en faveur d’idéologies irrationnelles et source de division, ainsi que leur désir de préserver la richesse des élites mondiales et leur refus d’envisager des réformes économiques fondamentales, ont conduit les sociétés qu’ils prétendent gouverner politiquement de plus en plus instable et dysfonctionnel.

Ce processus de désintégration politique est allé le plus loin en Amérique – alimenté par l’émergence du populisme trumpien qui a détruit le Parti républicain traditionnel, a l’intention de démanteler l’ordre démocratique libéral dans son intégralité et a favorisé un degré sans précédent de divisions et de tensions raciales.

Au Royaume-Uni, la crise du coût de la vie – un code pour les travailleurs ordinaires incapables de payer leur loyer, d’acheter suffisamment de nourriture ou de payer leurs factures d’énergie, sans parler d’envisager d’acheter une maison – s’intensifie chaque jour. Les émeutes raciales et anti-immigration sont désormais monnaie courante, et l’économie britannique poursuit son inévitable spirale descendante.

En Australie, des problèmes similaires et insolubles existent, mais le type d’instabilité politique grave et de division qui caractérise le Royaume-Uni et l’Amérique n’est pas encore pleinement apparu. Ce sera sans doute le cas avec le temps.

Le problème sous-jacent auquel sont confrontés les dirigeants politiques sociaux-démocrates en Occident est que les élites mondiales, dans les intérêts économiques et culturels desquelles elles gouvernent, ne sont pas disposées à renoncer à leur richesse et à leur statut, ni même à envisager le type de réformes économiques qui résoudraient les problèmes urgents. auxquelles sont confrontées les sociétés occidentales.

Enfermées dans leurs idéologies irrationnelles, peu disposées à faire des compromis et inconscientes de l’histoire, les élites mondiales non seulement refusent de réintégrer la classe ouvrière traditionnelle dans les sociétés qu’elles ont rendues dysfonctionnelles, mais elles la traitent également avec un mépris non dissimulé. D’où la dérive des votes de la classe ouvrière vers des partis populistes de droite qui promettent d’inverser le déplacement économique et culturel de la classe ouvrière.

La description par Hillary Clinton de la classe ouvrière américaine comme étant « déplorables » capture parfaitement la vision du monde des élites mondiales contemporaines. Comparés à ces élites, les éléments progressistes de la bourgeoisie du XIXe siècle étaient des modèles de vertu, d’abnégation et de bon sens politique.

Plus inquiétant encore est le fait que les principaux politiciens sociaux-démocrates occidentaux, imitant leurs maîtres de l’élite mondiale, sont fermement engagés dans des politiques étrangères irrationnelles – comme le soutien aux régimes politiques de droite radicale en Israël et en Ukraine qui ont l’intention de provoquer des guerres plus larges en Israël. le Moyen-Orient et l’Europe.

Sur de tels programmes de politique étrangère malavisés, Starmer, Biden, Harris et Albanese sont entièrement et furieusement d’accord.

Cela nous ramène à Starmer.

C’est l’homme politique qui était un fervent partisan de Corbyn jusqu’à sa défaite aux élections de 2022, qui a ensuite découvert tardivement que Corbyn était antisémite depuis des décennies et a procédé à son expulsion impitoyable, lui et ses partisans, du parti travailliste.

Les récentes révélations sur sa cupidité vorace ont naturellement fait chuter la popularité de Starmer au Royaume-Uni. La direction du Parti travailliste a cependant continué à le soutenir. Après tout, Starmer n’est pas le seul homme politique travailliste de premier plan à avoir reçu des cadeaux de son généreux bienfaiteur – Angela Rayner a également avoué en être une bénéficiaire plus tôt cette semaine.

Qui est ce donateur princier et généreux ?

Nul autre que l’homme d’affaires milliardaire et homologue travailliste, le baron Waheed Ali – un magnat des médias ouvertement gay qui a été nommé pair à vie par Tony Blair en 1998. C’est, bien sûr, l’un des très rares avantages de statut que les politiciens peuvent conférer aux membres du parti. élite mondiale. Il n’est donc pas surprenant que leur gratitude ne connaisse aucune limite.

Après que Starmer ait finalement été contraint de révéler le montant exact des largesses que lui et sa famille avaient reçu du généreux baron plus tôt cette semaine, il a tenté de justifier son séjour dans l’appartement d’Ali, d’une valeur de 3,5 millions de livres sterling, pendant un mois, en affirmant qu’il l’avait fait parce que son adolescent mon fils avait besoin de paix et de tranquillité pour étudier en vue de ses examens.















« N’importe quel père ferait la même chose pour son fils » » a déclaré Starmer – complètement inconscient du fait que la plupart des pères au Royaume-Uni n’ont pas facilement accès aux somptueux appartements de riches bienfaiteurs comme le baron au bon cœur.

Les grands médias britanniques, dociles, n’ont pas été trop critiques à l’égard de Starmer cette semaine – après tout, ils l’ont nommé Premier ministre – mais une personne a eu le courage de lui demander publiquement des comptes pour son comportement honteux et éhonté.

Plus tôt cette semaine, la députée travailliste de gauche Rosie Duffield a démissionné du Parti travailliste, déclarant à Starmer dans sa lettre de démission « Votre sordide, votre népotisme et votre apparente avarice sont hors de portée… J’ai tellement honte de ce que vous et votre entourage avez fait pour ternir et humilier notre grand parti autrefois. »

Duffield a également souligné la grande hypocrisie d’une personne de « Une richesse bien supérieure à la moyenne » ayant « a accepté des cadeaux personnels coûteux, tels que des costumes et des lunettes de créateurs » tout en supprimant l’allocation de carburant d’hiver pour les retraités.

Elle a terminé sa lettre en disant « J’espère pouvoir revenir au parti dans le futur, lorsqu’il ressemblera à nouveau au parti que j’aime, en faisant passer les besoins du plus grand nombre avant l’avidité de quelques-uns. »

Il est tout à fait approprié que cette condamnation pertinente de Starmer et du parti travailliste moderne qu’il dirige ait été prononcée par un homme politique qui se souvient encore des valeurs progressistes que défendaient les partis sociaux-démocrates – avant qu’elles ne soient capturées et corrompues par les élites mondiales.

Je soupçonne cependant que Starmer et ses collègues avares ne savent probablement pas de quoi parle Duffield – et, même s’ils le savaient, ils s’en moqueraient tout simplement.