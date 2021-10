« C’est, pour moi, exactement la même chose »: le patron de Liverpool, Klopp, compare les joueurs hésitants de la Premier League aux vaccins aux « conducteurs qui boivent »

Des rapports récents ont indiqué qu’une vague de sentiment anti-vax est en train de se développer dans certains grands clubs de Premier League, une minorité de joueurs seniors ayant souscrit à une désinformation démystifiée concernant l’efficacité des divers vaccins Covid-19.

Une vaste enquête menée par le Daily Mail a révélé que plusieurs théories du complot sévissent dans une multitude de vestiaires de la Premier League, certains joueurs suggérant que le vaccin n’est guère plus qu’un outil d’espionnage du gouvernement ou qu’un cours de vitamines est un un traitement plus efficace contre le virus.

Le rapport ajoute que certains joueurs plus jeunes sont mal informés par des joueurs seniors, ce qui entraîne une hésitation supplémentaire à l’égard des vaccins. Cette question est encore compliquée par un effort des organisateurs de la Coupe du monde de l’année prochaine au Qatar pour autoriser uniquement les joueurs vaccinés dans le pays – ce qui pourrait entraîner des maux de tête pour le patron de l’Angleterre Gareth Southgate après qu’il a été signalé que cinq de ses Euro 2020 L’équipe n’est toujours pas vaccinée, trois joueurs seniors refusant catégoriquement le jab.

Il incombe à Klopp, pas pour la première fois, d’appliquer une raison et une logique brillamment et simplement expliquées à un problème du moment. Le voici sur #covid vaccins, et le non-sens absolu qu’ils sont une atteinte à la liberté. #FaireVaccinerpic.twitter.com/MbMOb3PDEO – Brendan May (@bmay) 2 octobre 2021

Incroyable qu’il y ait des rouges tellement contre le vaccin qu’ils attaquent maintenant Klopp. Armes totales – K (@Kier_again) 3 octobre 2021

En ce qui concerne Klopp, cela pourrait être un problème pour les autres équipes mais pas pour Liverpool.

« Nous avons 99% vaccinés. Je n’ai pas eu à convaincre les joueurs – c’était plus une décision naturelle de l’équipe », a-t-il déclaré avant que son équipe n’accueille dimanche les champions en titre de la Premier League, Manchester City.

« Je ne me souviens pas vraiment avoir parlé à un joueur dans une situation en tête-à-tête et lui avoir expliqué pourquoi il devrait le faire parce que je ne suis pas médecin. »

Jurgen Klopp sur le vaccin. Juste au moment où tu penses que tu ne peux plus aimer quelqu’un. L’Homme parle toujours, toujours avec un bon sens. Ce n’est pas qu’un génie du football Yano😎😎👏👏❤❤ – Freddy’sNewNightmare (@FreddysNewN2_) 3 octobre 2021

La réponse de Klopp sur les vaccins est excellente, mais il dit que « 99%, à peu près tous » les joueurs de Liverpool sont vaccinés et j’ai désespérément besoin de savoir qui est le seul anti-vaxxer. – Carl Kinsella (@TVsCarlKinsella) 3 octobre 2021

La déclaration de Klopp sur le taux de vaccination de Liverpool intervient après qu’il a également été signalé que seulement sept équipes de Premier League ont des taux de vaccination de plus de 50%, et le patron de Liverpool a déclaré qu’il ne pouvait pas comprendre la réticence de certains joueurs.

« Je l’ai expliqué pour moi-même comme l’alcool au volant », a déclaré Klopp, faisant une analogie.

« Nous étions probablement tous dans une situation où nous avions bu une bière ou deux et pensions que nous pouvions encore conduire mais, [because of] la loi, nous ne sommes pas autorisés à conduire n’importe où, donc nous ne conduisons pas.

« Mais cette loi n’est pas là pour me protéger quand je bois deux bières et que je veux conduire : c’est pour protéger toutes les autres personnes parce que je suis ivre ou énervé et nous acceptons cela comme une loi.

« C’est, pour moi, exactement la même chose ; je ne me fais pas vacciner uniquement pour me protéger, je me fais vacciner pour protéger toutes les personnes autour de moi.

« Je ne comprends pas pourquoi c’est une limitation de la liberté parce que, si c’est le cas, alors ne pas être autorisé à boire et conduire est également une limitation de la liberté.

« J’ai été vacciné parce que je m’inquiétais pour moi, mais encore plus pour tout le monde autour de moi. Si je reçois [Covid] et j’en souffre, ma faute; si je l’obtiens et le transmets à quelqu’un d’autre, c’est de ma faute et non de sa faute. »