«C’est pour cela que vous vivez» | Actualités, Sports, Emplois

MARSHALL – Le match en simple n°4 de Siri Christensen était le dernier match restant du match de sous-section par équipe 2AA de Marshall n°4 contre New Prague n°5 mercredi après-midi. Les Trojans avaient pris les 3 premiers points de la journée mais Marshall a pris les 3 suivants, laissant tous les yeux rivés sur le match de Marshall senior contre Lily Bible. En fin de compte, Christensen s’est imposé dans le match aller-retour pour assurer le point et permettre à Marshall de passer aux demi-finales de sous-section avec une victoire de 4-3.

« J’essayais juste de rester calme » Christensen a dit à propos du match. « C’est parfois la chose la plus difficile pour moi dans les matches, alors rester stable et prendre un point à la fois. »

Le match des quarts de finale était initialement prévu mardi, mais a été reporté peu de temps après son début en raison d’un orage. Marshall aura désormais un redressement rapide alors qu’il affrontera le n°1 Prior Lake aujourd’hui à 16 heures.

Christensen a remporté le premier set de son match 6-4 avant que Bible n’égalise les choses avec une victoire 3-6. Comme si se retrouver dans un set décisif n’était pas assez dramatique, Bible s’est redressé de 5-4 pour prendre une avance de 6-5. Christensen a ensuite remporté le match suivant pour forcer un bris d’égalité à 7 points.

« C’est amusant, avec une bonne compétition, d’avoir des matches comme celui-là », Christensen a déclaré être venu par derrière pour forcer le bris d’égalité. « J’essaie juste de rester cohérent… sachant que je peux aussi prendre l’avantage et égaliser à nouveau. »

Lors du bris d’égalité, Christensen semblait avoir tout l’élan de son côté. Elle a rapidement pris une avance de 4-1 avant de clôturer le match avec une victoire de 7-3.

«C’est juste un sentiment de soulagement que nous puissions jouer les bris d’égalité… et puis c’est juste une transition vers, ‘d’accord, c’est parti.’ Pouvons-nous trouver comment faire en sorte que le bris d’égalité se déroule dans notre sens’ L’entraîneur-chef de Marshall, Alex Cleppe, a parlé de son processus de réflexion après le retour de Christensen au troisième set. « C’est une senior, elle a connu des hauts et des bas au cours de sa carrière, donc la voir aujourd’hui en quelque sorte creuser et découvrir que cette bataille senior était vraiment géniale.

C’est un véritable témoignage du genre de joueuse qu’elle est devenue tout au long de sa carrière.

Lorsque les matches ont repris mercredi après le retard de mardi, Nouveau Prague s’est imposé en remportant les trois premiers matches. Naomi Schroeder a perdu 6-1, 6-2 contre Iris Trygestad en simple n°2, Reese Graven et Lily Verkinderen ont perdu 6-2, 6-2 contre Maggie Giesen et Ava Farrell en double n°2 et Aubrey Schaefer et Reagan Boerboom ont perdu. 7-5, 6-0 contre Jeri Sackett et Kirsten Overgaard en double n°3. Alors que Marshall faisait face à un trou de 0-3, Cleppe a déclaré qu’il se sentait toujours bien de la situation de son équipe. Compte tenu de l’endroit où les matches s’étaient arrêtés mardi et de la façon dont les confrontations des Tigres contre les Troyens étaient organisées, il savait que cela se jouerait encore sur le fil.

«C’est toujours amusant. J’ai fait quelques commentaires à leur entraîneur [Jamie Schoenbauer]notre entraîneur [Kari Loft]je sais que ce sera un match 4-3, exactement comme ce match se déroule, « » dit Cleppe. «C’est une sacrée équipe. Je veux dire, c’est une équipe difficile. Nous venons de jouer des matchs très équilibrés dans tous les domaines. Comme vous l’avez vu lors de quatre simples, un point ici ou là fait une grande différence.

Le premier domino à tomber lors du retour de Marshall a été Taylor DePover battant Carley Motz en simple n°1. Elle est entrée dans la journée après avoir remporté six de ses sept matchs précédents et a maintenu son élan pour une victoire 6-4, 6-1. Marshall vivant. De là, elle a immédiatement commencé à marcher vers les autres courts pour encourager ses coéquipières de rallye.

« Nous essayons toujours d’aller là-bas, de nous encourager les uns les autres et de nous encourager nous-mêmes. Il est vraiment important que nous essayions toujours de nous surveiller et de nous soutenir mutuellement, même lorsque nous sommes si loin les uns des autres. » a déclaré DePover. « Les doubles applaudissent pour les simples, les simples applaudissent pour les doubles, il est vraiment important de garder le moral. »

À travers la médiane, Olivia Penske et Eliza Holmgren ont battu Savannah Ryburn et Ellie Thomas 6-3, 6-2 en double n°1 pour se concentrer sur les simples n°3 et 4 sur les courts adjacents du complexe de tennis de Marshall High School.

Au n°3, Justine Kirst se battait contre Ella Blackford. Kirst a remporté le premier set 6-3 mais il n’y a pas de victoires faciles dans le tournoi de section. Blackford a riposté dans le deuxième set pour égaliser le match à 5-5, faisant du set l’un des trois sets de la journée qui s’est prolongé sur six matchs. Pourtant, Kirst s’est imposée avec une victoire de 7-5 pour garder Marshall en vie.

En prévision des demi-finales de section d’aujourd’hui, les Tigers ont une tâche ardue devant eux à Prior Lake. Pourtant, ils ont hâte de relever le défi.

« Nous sommes tous excités. Nous cherchons à garder le moral et à garder nos genoux pliés. » a déclaré DePover.

Cleppe a reconnu que Prior Lake est la tête de série n°1 pour une raison, mais que Marshall se réunira en équipe pour se regrouper et se préparer mentalement à concourir au plus haut niveau.

« Nous allons faire de notre mieux juste pour en parler et essayer de nous recentrer l'esprit pour demain du mieux que nous pouvons. Ce sont les séries éliminatoires, c'est pour cela que vous vivez. » dit Cleppe. « Nous n'allons pas nous plaindre de jouer un autre jour. »







