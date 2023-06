L’Inde a lancé sa campagne de championnat SAFF avec style alors qu’elle frappait à quatre contre une malheureuse équipe pakistanaise pour enregistrer une victoire 4-0 sur ses rivaux et commencer le tournoi sur une note positive au stade Sree Kanteerava de Bengaluru mercredi.

Le skipper Sunil Chhetri a mené de l’avant alors qu’il a joué dans le match avec un coup du chapeau brillant pour mettre l’égalité hors de doute avant qu’Udanta Singh n’ajoute le quatrième pour l’Inde dans un concours à sens unique.

A LIRE AUSSI | Championnat SAFF: Campagne ouverte de l’Inde avec déroute 4-0 du Pakistan à Bangalore

« Je pense que nous sommes très heureux de garder une cage inviolée. Nous devons également commencer un tournoi sur une note gagnante », a déclaré le capitaine juste après la victoire cruciale.

« Ces matchs, surtout dans ces conditions, ne sont jamais faciles », a-t-il ajouté en évoquant les conditions pluvieuses dans la capitale du Karnataka.

«Nous sommes vraiment heureux, je pense, principalement parce que vous garderez une feuille blanche et aussi des gens très heureux qui se sont présentés. Ceci est incroyable. Je veux dire, c’est pour ça que tu joues. Tellement heureux », a conclu Chhetri en remerciant les plus de 22 000 fans présents mercredi.

Chhetri a ouvert le score dans la soirée en profitant d’une horrible erreur de garde du gardien pakistanais à la 10e minute du match pour faire rouler le ballon dans le filet ouvert.

Il en a ajouté un autre dans les cinq minutes suivant le premier en convertissant un coup de pied avec assurance. Il s’est avancé et a glissé le ballon dans le côté gauche du filet au-delà du tireur pakistanais pour donner à l’Inde un coussin de deux buts en première mi-temps.

A LIRE AUSSI | REGARDER: Igor Stimac reçoit un carton rouge en tant que joueurs indiens et pakistanais impliqués dans un échange houleux lors du choc du championnat SAFF

Le joueur de 38 ans a complété son tour du chapeau dans la nuit alors qu’il terminait un autre penalty dans la seconde moitié du match. Chhetri s’est une fois de plus tenu au-dessus du coup de pied et a marqué une fois de plus, cette fois en faisant exploser le ballon devant le gardien de but plongeant pour porter son total de buts aux couleurs indiennes à 90 frappes.

L’Inde devrait affronter le Népal lors du tournoi SAFF le 24 juin avant d’affronter le Koweït le 27 de ce mois.