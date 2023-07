« C’est pour ça que nous jouons »: Mason Mount loue les supporters de Manchester United après le match amical de Leeds

Le club de football anglais le plus décoré, Manchester United, a ouvert ses matches amicaux de pré-saison mercredi avec une victoire sur son compatriote anglais Leeds United. Les Red Devils sont sortis vainqueurs alors que les hommes d’Erik ten Hag ont enregistré une victoire 2-0 sur l’équipe qui a été reléguée de la Premier League et disputera le championnat pour un retour rapide dans l’élite anglaise.

Noam Emeran et Joel Hugill étaient sur la cible pour les Red Devils après avoir quitté le banc pour propulser les poids lourds de Manchester vers une victoire convaincante.

L’attaquant français Emeran, âgé de 20 ans, a ouvert le score et mis United sur un bon but avant que l’avant-centre Hugill, âgé de 19 ans, n’inscrive le deuxième du match pour donner à United un coussin de deux buts.

La dernière recrue de United, Mason Mount, figurait dans le onze de départ et a réalisé une bonne performance. Le milieu de terrain anglais, qui a signé pour dix Hag and Co. dans le mercato estival en cours est une quantité éprouvée ayant montré son talent avec le club londonien de Chelsea au fil des ans.

Il a reçu le départ et était sur le terrain pour la première période du match au cours de laquelle il a impressionné le Néerlandais.

A LIRE AUSSI| Transfer News LIVE Updates, 13 juillet: Chelsea se rapproche de Moises Caicedo, Manchester United Face Crunch Andre Onana Talks

Après la victoire, Mount a salué l’incroyable soutien que l’équipe a reçu à Oslo.

« Quand nous sommes arrivés hier soir et quand nous sommes arrivés au stade aujourd’hui, le soutien a été incroyable », a déclaré le milieu de terrain de 24 ans.

« Ils sont sortis et se sont présentés pour nous aujourd’hui et c’est incroyable à voir », a-t-il déclaré à MUTV.

« C’est pour cela que nous voulons jouer et nous voulons les rendre fiers », a déclaré l’ancien joueur de Chelsea.

L’entraîneur-chef ten Hag était satisfait du milieu de terrain qui avait l’air solide dans le run-out que lui a remis le manager au stade Ullevall mercredi.

« Oh (il était) génial, mais on pouvait s’attendre à ça. Il a tellement de compétences et je suis sûr que nous tirerons tellement de joie de lui », a déclaré le coach de 53 ans.

« Il contribuera à notre performance, absolument », a ajouté le Néerlandais.

United lance sa campagne de Premier League contre les Wolves le 14 août lors de son premier match de saison.