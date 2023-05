« C’est plutôt cool d’avoir un travail professionnel en dehors du lycée », les élèves de 3 Streator High se connectent à Vactor Manufacturing – Shaw Local

Jeudi, Vactor Manufacturing a embauché trois élèves de l’école secondaire Streator à des postes à temps plein, deux des élèves suivant le cheminement de carrière de leur père.

Hayden Wolfe, Carson Trenor et Chase Hamara ont accepté les postes lors d’une journée de signature au lycée en présence de leurs parents, de l’instructeur du programme de travail Chris Peterson, de la directrice Amy Jo Mascal et de la direction de Vactor.

Hamara a accepté un poste d’assembleur travaillant sur le troisième quart de travail, gagnant un salaire de départ de 27,26 $ de l’heure. Trenor a accepté un emploi de soudeur en boîte lors du deuxième quart de travail, gagnant un salaire de départ de 27,26 $ de l’heure; et Wolfe a accepté un poste dans le département de peinture, gagnant un salaire de départ de 26,43 $ de l’heure.

« C’est plutôt cool d’avoir un travail professionnel après le lycée », a déclaré Wolfe.

Carson Trenor, étudiant au lycée Streator, accepte un poste à temps plein chez Vactor Manufacturing lors d’un événement de la journée de signature le jeudi 11 mai 2023. Il est avec son père Terry Trenor, qui travaille également chez Vactor. (Derek Barichello)

Wolfe et Trenor ont été inspirés pour poursuivre les emplois grâce aux expériences de leurs pères. Le père de Wolfe, Eric, travaille chez Vactor depuis 23 ans et le père de Trenor, Terry, y travaille depuis 26 ans.

« Mon père a mentionné que cela pourrait être un bon travail pour moi, que je pourrais peut-être bien en vivre », a déclaré Trenor. « Ce que j’aime, c’est que tout est un travail pratique. »

L’élève de Streator High School Hayden Wolfe accepte un poste à temps plein chez Vactor Manufacturing lors d’un événement de la journée de signature le jeudi 11 mai 2023. Il est avec ses parents Nikki Rambo et Eric Wolfe. (Derek Barichello)

Wolfe a déclaré qu’il avait hâte de voir son père tous les jours au travail et de s’acquitter de différentes tâches dans son département.

« Ça va être cool de le voir », a-t-il déclaré. « Je vais aussi être à seulement cinq minutes de chez moi. »

Chase Hamara, élève du lycée Streator, accepte un poste à temps plein chez Vactor Manufacturing lors d’un événement de la journée de signature le jeudi 11 mai 2023. Ses parents Lindsay Tincher et Jim Hamara se joignent à lui. (Derek Barichello)

S’inspirant du travail dans un magasin et des cours de formation professionnelle, Hamara a déclaré qu’il était ravi d’avoir un emploi à temps plein après l’obtention de son diplôme d’études secondaires. La direction de Vactor a décrit Hamara comme un « très bon employé », notant qu’ils étaient ravis de l’avoir.

« Je me suis toujours senti plus à l’aise de travailler dans la fabrication », a déclaré Hamara. « Vactor est une belle opportunité. C’est une belle opportunité d’être ici à mon âge.

La direction de Vactor a également parlé de Trenor et Wolfe, décrivant Trenor comme un « plaisir d’être autour », « rapide » et quelqu’un qui se soucie de la qualité du produit; et décrivant « il n’y a rien de mal à dire » à propos de Wolfe parce qu’il a une attitude positive et qu’il comprend vite.

Katie Muntz, responsable des ressources humaines chez Vactor, a déclaré que la journée de signature était le troisième événement organisé par la société à Streator High School en coordination avec le programme de travail coopératif de l’école dirigé par Peterson.