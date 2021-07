« C’est plus sain pour moi »: l’ex-petite amie de Salman Khan, Somy Ali, n’est pas restée en contact avec lui ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’ancienne actrice Somy Ali, qui devait faire ses débuts avec Salman Khan, a arrêté de jouer pour toujours car elle n’a plus envie de passer devant la caméra. Elle souhaite plutôt se concentrer sur les causes humanitaires et aider les femmes victimes de violence domestique. Ali, qui est actuellement aux États-Unis, a récemment parlé de sa relation avec son ex-petit ami et acteur Salman Khan. Elle a expliqué s’ils étaient toujours en contact et pourquoi ses débuts avec l’acteur avaient échoué dans une interview avec un grand quotidien.

Elle a déclaré à ETimes: « Je n’ai pas parlé à Salman depuis cinq ans. Je pense qu’il est sain de passer à autre chose. J’ai évolué et il a également évolué. Je ne sais pas combien de petites amies il a eu depuis que je suis parti en Décembre 1999. Je lui souhaite tout le meilleur. Je sais que son ONG fait un travail brillant et je suis fier de sa Fondation Being Human. Psychologiquement, il est plus sain pour moi de ne pas être en contact avec lui. C’est bon de savoir qu’il est dans un bon endroit et il est heureux, et c’est tout ce qui m’importe. »

Cependant, elle est en contact avec quelques acteurs avec lesquels elle a travaillé et avec qui elle s’est rapprochée pendant son séjour à Mumbai.

Elle a révélé: « Maintenant, en ce qui concerne les personnes avec qui j’ai travaillé, je suis maintenant en contact avec Suniel sur WhatsApp. Je suis très proche de Zeenat Aman car elle vivait juste en face de ma maison à Mount Mary à Bandra , et elle était aussi fréquente chez Salman. Donc, je la voyais là-bas. «

L’actrice a joué dans plusieurs films de Bollywood de 1991 à 1998 avec des acteurs principaux et avait fréquenté la superstar de Bollywood Salman Khan pendant huit ans dans les années 1990.

Côté travail, Salman Khan a été vu pour la dernière fois dans le film à succès « Radhe : Your Most Wanted Bhai » avec Disha Patani.