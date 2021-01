Le chef de Twitter, Jack Dorsey, a suggéré des plans pour une répression de grande envergure sur son site de réseau social dans des images qui auraient été divulguées par un initié de l’entreprise, ce qui implique que la campagne de purge s’étendrait bien au-delà de l’inauguration de Joe Biden.

Dans des images publiées jeudi par le groupe conservateur de muckraking Project Veritas, Dorsey fait allusion à une répression majeure sur Twitter dans les mois à venir à la suite de la suspension permanente du président Donald Trump sur la plateforme.

«Nous nous concentrons sur un seul compte pour le moment, mais cela va être plus grand qu’un seul compte, et cela va durer bien plus longtemps que ce jour-là, cette semaine et les prochaines semaines, et aller au-delà de inauguration, » Dorsey a déclaré dans la vidéo, faisant apparemment référence au pseudo Twitter désormais disparu de Trump.

Project Veritas a déclaré avoir obtenu la vidéo divulguée, datée du 8 janvier, d’un initié de Twitter, qui l’a ostensiblement capturée lors d’une réunion virtuelle de l’entreprise.

Dans le clip, Dorsey cite également Twitter récemment des efforts accrus pour effacer tous les comptes liés à la communauté de conspiration en ligne QAnon à la suite d’une violente perturbation à Capitol Hill la semaine dernière, arguant qu’ils devraient fournir un modèle pour la surveillance du contenu à l’avenir.

«Les mouvements que nous prenons aujourd’hui autour de QAnon, par exemple, sont un exemple d’approche plus large que nous devrions examiner et approfondir». a déclaré le PDG, ajoutant qu’un tel contenu n’est pas « Partir de sitôt. »

L’émeute du Capitole – qui a vu une foule de partisans de Trump se frayer un chemin dans les couloirs du Congrès et a fait cinq morts au milieu du chaos – a incité Twitter à interdire définitivement quelque 70000 comptes, dont la plupart étaient « Dédié au partage de contenu QAnon. » La société avait déjà pris une mesure similaire en juillet, lorsqu’elle avait déclaré que les postes et les descripteurs liés à QAnon seraient interdits, mais simplement « Application renforcée » de la politique la semaine dernière.

En observant que les États-Unis sont «Extrêmement divisé», Dorsey a fait valoir que le rôle de Twitter est «Pour protéger l’intégrité» du discours politique dans le pays et à « Faire ce que nous pouvons pour nous assurer que personne ne sera blessé à cause de cela, » réitérant un objectif souvent affirmé de réduire «Dommage dans le monde réel» découlant de l’activité sur le Web. Le PDG avait précédemment défendu la suspension de Trump pour les mêmes motifs, affirmant que cette décision protégerait « la sécurité publique. »

Twitter n’est pas la seule entreprise de Big Tech à adopter une approche plus agressive de la modération à la suite de l’émeute. Une cascade de sites de médias sociaux a purgé des milliers de comptes, la plupart alléguant qu’ils «Incitation à la violence» et a contribué aux troubles à Washington. Le président a également été impliqué dans la campagne d’interdiction, soit expulsé soit temporairement suspendu sur la plupart des grandes plates-formes, alors que nombre de ses partisans ont fait face à la même chose. Reddit et Discord ont tous deux décidé d’interdire les groupes pro-Trump de premier plan, tandis que le site social favorable aux conservateurs Parler a été carrément fermé après qu’Amazon ait choisi de démarrer le site à partir de ses serveurs, le mettant potentiellement hors ligne pour de bon.

