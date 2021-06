C’est peut-être le Fossil Gen 6

Nous avons suivi tellement d’appareils Fossil à la FCC au cours des deux dernières années que je ne suis pas sûr que je croirai jamais vraiment que le prochain est le Fossil Gen 6. Trop de fois maintenant, nous avons eu des espoirs élevés uniquement pour être montrés une autre variante d’une Fossil Gen 5 ou d’une de leurs montres hybrides. Alors prenez aujourd’hui avec une certaine hésitation, mais nous avons une nouvelle « montre intelligente » de Fossil au FCC. C’est peut-être celui-là ?

La nouvelle montre connectée Fossil porte les numéros de modèle DW13F1, DW13F2 et DW13M1. Les trois sont identiques en dehors de la marque, mais connaissant l’histoire des schémas de nommage Fossil, nous devrions examiner deux montres de marque Fossil (F1 et F2) et une seule montre Michael Kors (M1).

Dans le passé, nous pensions que nous pouvions compter sur la ligne DW pour signifier une montre haut de gamme, comme la Gen 5 (et, espérons-le, la Gen 6). Le Fossil Sport était DW9, Gen 5 était DW10 et le Gen 5E était DW11. Malheureusement, une montre DW12 s’est avérée être un hybride et a bousillé notre réflexion là-bas.

Les documents de la FCC montrent une étiquette électronique (ci-dessus) et un écran très familier que vous verriez sur Wear OS, ainsi que des tests pour Bluetooth, WiFi et NFC. Ils mentionnent également une batterie de 300 mAh. Ces montres sont en effet des montres connectées Wear OS pour autant que nous puissions en juger, nous ne savons tout simplement pas s’il s’agit du très attendu Fossil Gen 6 ou d’une autre variante Gen 5 dans laquelle Fossil se glissera pour tuer le temps et soulager leurs entrepôts de mauvais Snapdragon Portez des puces 3100, comme elles l’ont fait avec les Fossil Gen 5E et Fossil Gen 5 LTE.

Nous continuerons à creuser, mais comme cela a été le cas au cours des deux dernières années, nous n’avons pas de preuve définitive de Gen 6 ici. Ce que nous savons, c’est que Fossil fabrique en effet une montre « premium » Gen 6 qui exécutera la nouvelle plate-forme Wear et nous espérons que c’est ça. Nous sommes prêts pour cela.