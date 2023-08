C’est peut-être la note la plus haussière que nous ayons vue sur Nvidia

Dans son commentaire hebdomadaire, Jim Cramer a expliqué ce qui rend ce marché si difficile. Ce sont les points de vue divergents entre les stratèges de marché et les analystes boursiers. Les stratèges se concentrent sur des points de données au niveau macro tels que les lectures inflationnistes, la courbe de rendement sur le marché obligataire et la solidité du logement, tandis que les analystes boursiers se soucient de la dynamique de l’offre et de la demande pour déterminer la capacité de générer une chose qui compte vraiment pour les investisseurs boursiers comme nous. , et c’est les bénéfices. Nous nous situons évidemment beaucoup plus dans la ligne de pensée des analystes actions. Comme les membres le savent, même lorsqu’il s’agit d’évaluer l’état de l’économie, nous pensons que les appels sur les bénéfices fournissent beaucoup plus d’informations que les publications de données économiques rétrospectives. Prenez par exemple le stock de Club Nvidia (NVDA). Si vous êtes complètement concentré sur le point de vue du stratège, il est difficile d’être haussier lorsque la courbe de rendement inversée, les taux d’intérêt directeurs élevés contrôlés par la Réserve fédérale et l’inflation persistante des prix des maisons vous diront qu’une récession est imminente – et par conséquent, les dépenses des entreprises devraient reculer. Vous ne pouvez pas posséder Nvidia si ce sont les données que vous utilisez pour générer votre vision du monde de la demande future, en particulier après les parts de course monstrueuses qui ont déjà eu lieu cette année. C’est une vue qui vous indique que la demande la plus forte est dans le rétroviseur. Ce n’est pas notre point de vue. Si vous vous concentrez sur les moteurs spécifiques de la demande de Nvidia – et non sur l’histoire pessimiste que Taiwan Semiconductor Manufacturing a déjà racontée pour l’industrie des puces plus largement à court terme – vous allez en sortir beaucoup plus haussier, au point où vous devez vous demander si vous avez suffisamment d’exposition dans Nvidia malgré la poussée depuis le début de l’année que nous avons déjà vue. C’est le dilemme dans lequel nous nous trouvons. Lundi, les analystes de Bernstein, qui couvrent généralement différentes industries du secteur technologique, se sont associés pour offrir un aperçu de l’environnement de la demande en intelligence artificielle. Dans une note aux clients, ils ont discuté de ce que cela signifie en termes de solides orientations prospectives de Nvidia pour le trimestre qu’il doit publier fin août et du potentiel d’élan jusqu’en 2024. C’est très probablement l’une des notes les plus haussières que nous ayons vues sur le nom. Et, nous savons haussiers. Jim aime NVDA. Ce n’est que le deuxième stock qu’il a désigné comme propre et ne l’échange pas. Apple (AAPL), également un nom de club, a été le premier. Le gros point à retenir des analystes de Bernstein est le suivant : leurs analyses ascendantes suggèrent que les dépenses ont augmenté ce trimestre à partir de seulement quatre soi-disant hyperscalers (ou grands fournisseurs de cloud) – le propriétaire de Tiktok, ByteDance et les noms de club Microsoft (MSFT), Meta Platforms ( META) et Alphabet (GOOGL) – est déjà suffisant pour « répondre aux prévisions du trimestre en cours de NVDA ». Vous remarquerez que Club holding Amazon (AMZN), le plus grand fournisseur de cloud de la planète en termes de revenus, n’est même pas inclus dans la liste, ni Apple, dont nous avons récemment appris qu’il travaillait également sur sa propre initiative d’IA générative. Ensuite, bien sûr, tous les autres cherchent à planter leur drapeau et à se faire une place dans la génération de l’IA. Bernstein s’attend à ce qu’Amazon et Apple (qui rapportent tous deux cette semaine), ainsi qu’Oracle et Tesla, entre autres, « augmentent considérablement » les dépenses des serveurs d’unités de traitement graphique (GPU) et les dépenses en capital (capex) d’une année sur l’autre. Cela ne mentionne même pas les expéditions vers la Chine, ont ajouté les analystes. Avant d’entrer dans les chiffres, en pensant à un niveau supérieur, si ce que disent les analystes se déroule, et l’intégralité des prévisions de Nvidia pour le trimestre en cours peut être réalisée en ne vendant que dans les quatre hyperscalers susmentionnés, eh bien, c’est incroyablement haussier en ce qui concerne les conseils pour le prochain trimestre va. Et, si tel est le cas, il va de soi que le rallye des actions de Nvidia a encore de la marge. NVDA a plus que triplé en 2023, atteignant un record le mois dernier malgré les performances atroces de 2022. NVDA 5Y mountain Performances sur 5 ans de Nvidia En ce qui concerne certains chiffres, les analystes de Bernstein prévoient actuellement que les revenus des centres de données de l’industrie doubleront cette année civile, augmentant d’environ 15 milliards de dollars. Le marché pense que les revenus des centres de données pourraient augmenter de 20 milliards de dollars supplémentaires en 2024 sur la base du déséquilibre actuel de l’offre et de la demande. Cela dit, en analysant les goulots d’étranglement de production actuels, les ajouts de capacité de production et la dynamique des prix, les analystes sont d’avis que même ces estimations haussières pourraient s’avérer conservatrices dans le temps. En fait, une partie de la communauté des investisseurs, selon les analystes, modélise au moins 30 milliards de dollars de revenus supplémentaires pour les centres de données l’année prochaine, avec une capacité supplémentaire mise en ligne pour en prendre encore plus en charge si nécessaire. En ce qui concerne la marge de manœuvre restante pour le cycle actuel, les analystes de Bernstein ont déclaré : « Bien qu’il soit insensé de prédire l’ampleur et la trajectoire des ajouts de capacité et de la demande d’IA, nous pensons que nous avons probablement encore 12 à 18 mois et plus de développement débridé de l’infrastructure d’IA, mais les choses semblent plus troubles au-delà de cela. » Ce n’est pas si surprenant. Après tout, ceux qui achètent les puces de Nvidia devront récolter des bénéfices sur leur investissement à un moment donné, mais 12 à 18 mois, c’est toute une vie en bourse. Pensez à où nous en étions il y a 12 à 18 mois. En fin de compte, nous pouvons soit adopter une vue d’ensemble, en pensant à l’économie et à tous ceux qui y opèrent comme un stratège de marché, soit nous pouvons penser comme un analyste des actions et creuser dans l’environnement nuancé de l’offre et de la demande pour chaque investissement individuel. Nous sommes généralement dans ce dernier camp. Vous pouvez soit regarder des choses comme la courbe de rendement, les taux d’intérêt, les taux de fabrication et le marché du logement, et vous demander comment quelqu’un pourrait être si optimiste à l’approche de 2024, ou vous pouvez considérer les commentaires de Bernstein sur ces hyperscalers concernant les investissements et ce que cela signifie pour la seule mesure qui compte vraiment à la fin, les bénéfices. Dans ce cas, en regardant le potentiel de profit de Nvidia, vous vous demandez peut-être comment quelqu’un pourrait douter que le fabricant de puces soit configuré pour imprimer une cargaison d’argent pendant au moins l’année prochaine. Nous soupçonnons que les perspectives de Nvidia deviendront encore plus évidentes après la cloche de jeudi. C’est à ce moment-là que nous avons un aperçu des attentes d’Amazon en matière d’investissements à l’avenir, et peut-être même entendons-nous quelques réflexions d’Apple sur la façon dont il envisage la mise en œuvre de grands modèles de langage et d’applications d’IA génératives. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long NVDA, MSFT, META, GOOGL, AMZN, AAPL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant Jim fait un commerce. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, prend la parole lors de la présentation liminaire de Supermicro lors de la conférence Computex à Taipei le 1er juin 2023. Walid Berrazeg | Sopa Images | Fusée lumineuse | Getty Images