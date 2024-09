Le premier nouveau single de Stevie Nicks depuis des années sort d’un endroit en colère. Après que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade en 2022, « les gens se disaient : « Que pouvons-nous, en tant que force collective, faire à ce sujet ? » », écrit Nicks dans un communiqué de presse. Pour elle, c’était écrire et enregistrer « Le phare », « un hymne féministe entraînant visant à galvaniser les électeurs », selon Les États-Unis aujourd’hui . « Ne les laissez pas prendre votre pouvoir / Ne le laissez pas tranquille dans les dernières heures / Ils prendront votre âme, ils prendront votre pouvoir », chante Nicks dans la chanson sortie vendredi. « À moins que vous ne vous leviez et ne le repreniez / Essayez de voir l’avenir et de vous mettre en colère. »

Dans l’accompagnement clip vidéoNicks, 76 ans, chante au sommet d’un phare entre des clips de suffragettes du XXe siècle et de manifestants pro-choix modernes brandissant des pancartes indiquant : « Si ce n’est pas votre corps, ce n’est pas votre décision. » Il y a aussi un clip mettant en scène une femme enceinte avec les mots « mon choix » écrits sur son ventre. La chanteuse, qui fait allusion à ses « cicatrices » dans la chanson, avait précédemment déclaré qu’il n’y aurait peut-être pas eu « de Fleetwood Mac » si elle n’avait pas avorté en 1979.

« Toutes les histoires que nous racontons sur la nécessité de soins de santé pour les femmes et sur la nécessité d’une option d’avortement sûre et légale pour les femmes sont absolument nécessaires », a déclaré Nicks. Personnes. Elle dit qu’elle a été inspirée pour écrire la chanson en septembre 2022 après avoir vu un présentateur expliquer « ce que signifierait la perte de Roe v. Wade ». « Je me suis souvent dit : ‘C’est peut-être la chose la plus importante que j’ai jamais faite. Défendre les femmes des États-Unis, leurs filles et petites-filles, ainsi que les hommes qui les aiment », ajoute Nicks. « C’est un hymne. » (Plus d’histoires de Stevie Nicks.)