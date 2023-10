C’est personnel : les deux circuits de Bryce Harper portent les Phillies à une avance de 2-1 sur les Braves

Jake Mintz Analyste FOX Sports MLB

PHILADELPHIE – Le look disait tout.

Le tour rapide de la tête. Le bref regard. La seconde de reconnaissance et pas plus.

Alors que Bryce Harper contournait le deuxième but après avoir effacé un coup de feu de trois points, il a donné un peu de temps à l’arrêt-court des Braves, Orlando Arcia. Deux jours auparavant, dans les vestiaires après la fin de la victoire d’Atlanta dans le deuxième match sur une erreur de Harper, Arcia avait été entendu se moquer du cogneur des Phillies.

« Ha-ha, atta-boy, Harper ! » Arcia criait encore et encore entre les rires. « Atta-boy, Harper ! »

Harper a répondu avec un match que les 45 798 personnes présentes au Citizens Bank Park n’oublieront pas de sitôt. Deux circuits sans aucun doute, le premier atteignant le pont supérieur, le second un faisceau laser au point mort. Les Phillies ont remporté le troisième match par un score de 10-2, en grande partie grâce à Harper.

Trea Turner a fracassé sa première grosse mouche d’octobre en tant que Phillie, Nick Castellanos a ajouté deux circuits et Brandon Marsh a représenté le sixième but de la soirée de Philadelphie dans la déroute. Aaron Nola, lors peut-être de l’un de ses derniers départs avec Philly, a réalisé 5 2/3 de solides manches sur le monticule, n’accordant que deux points et en retirant neuf sur des prises. Les Phillies ont disputé leur match le plus complet des séries éliminatoires et ont une chance de remporter la série à domicile jeudi soir.

Mais comme c’est souvent le cas, Harper était l’histoire. Et cette fois, Arcia, entre tous, était son fleuret.

Le commentaire d’Arcia s’est transformé en un scénario avant le match 3 et a fait le tour des radios locales pendant une grande partie de l’après-midi. Marsh et le manager des Phillies, Rob Thomson, ont été interrogés à ce sujet lors de leur point de presse mardi.

Bryce Harper écrase deux circuits et en marque quatre lors de la victoire 10-2 des Phillies

Mercredi, Harper et Castellanos sont entrés dans le stade en tenue de sport rendant hommage à Deion Sanders, ce que beaucoup ont perçu comme un clin d’œil à la célèbre phrase de l’entraîneur de l’Université du Colorado « maintenant, c’est personnel ». Leurs choix de mode ont ensuite été publiés sur les réseaux sociaux par le Le propre compte X (anciennement Twitter) des Phillies.

Un fan derrière l’abri visiteur a affiché une pancarte avec la ligne de statistiques d’après-saison de l’arrêt-court des Braves au cours de deux matchs (sept au bâton, moyenne de 0,143, 0 circuits, 0 point produit) accompagnée de la phrase : « Atta garçon Arcia. » La foule à guichets fermés au Citizens Bank Park a accueilli l’arrêt-court des Braves avec plus de huées que d’habitude pour quelqu’un qui frappe huitième. Son retrait au bâton en deuxième manche a été accueilli par un raz-de-marée de joie de la part des fidèles de Phillie enthousiasmés.

Et lorsque Harper s’est connecté sur un curseur de bétonnière Bryce Elder avec deux activés et deux retraits dans la troisième manche d’un match nul, le résultat a été une symphonie sonore à couper le souffle. C’était l’un de ces circuits de Harper qui ne laissent aucune place au suspense. La destination est connue immédiatement au contact. Harper a prouvé à maintes reprises que ce sont les moments dont il rêve, les moments pour lesquels il s’est construit.

Jake Mintz la moitié la plus forte de @CespedesBBQ est un écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a joué au baseball universitaire, mal au début, puis très bien, très brièvement. Jake vit à New York où il entraîne la Petite Ligue et fait du vélo, parfois en même temps. Suivez-le sur Twitter à @Jake_Mintz .