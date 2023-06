C’est payant d’être votre « moi authentique », Meghan et Harry… sauf quand vous êtes des arnaqueurs

BILLY CONNOLLY a dit un jour que la reine pensait que partout sentait la peinture neuve car, juste avant son arrivée, les murs avaient été retouchés.

De même, les gens rient de bon cœur à vos blagues, aussi boiteuses soient-elles, et répondent par « incroyable » à la plus banale des anecdotes.

C’est la vie dans le giron royal.

Le prince Harry découvre rapidement que vous réussissez ou échouez en fonction des résultats Crédit : Getty

Mais dans le monde froid et commercial de la commercialisation – où l’argent est roi et non votre père – vous réussissez ou échouez en fonction des résultats.

Comme le prince Harry le découvre rapidement.

Par conséquent, le manque de prouesses commerciales de son épouse et de Meghan a été exposé de manière humiliante par le cadre supérieur de Spotify, Bill Simmons, qui, peu de temps après avoir perdu leur contrat de podcast lucratif avec la plate-forme, les a qualifiés de «f *** ing grifters» – alias petits -les arnaqueurs du temps.

Simmons a ajouté: « Je dois me saouler un soir et raconter l’histoire du Zoom que j’ai eu avec Harry pour essayer de l’aider avec une idée de podcast. C’est l’une de mes meilleures histoires.

L’esprit s’embrouille. Mais si j’étais une femme qui parie, je risquerais de deviner que cela implique que notre propre Hooray Harry n’a aucune idée de la lourde tâche impliquée dans la réussite d’un podcast – c’est-à-dire quelque chose que les gens veulent réellement écouter.

Ainsi, « Archetypes » – le podcast dans lequel Meghan a aidé les femmes « à être nous-mêmes authentiques » et a prononcé des platitudes éveillées sans signification telles que « Je veux vous réserver un espace en tant qu’invité pour vous définir » a été mis hors de sa misère après seulement 13 épisodes.

Car alors que les prédications de salade de mots de Meghan et Harry pourraient être tolérées dans les échelons supérieurs de la scène des dîners américains, où traîner avec un « dook et duchesse » pourrait augmenter votre statut social (arrêtez de rire), le grand public n’est pas tout à fait si crédule.

De plus, l’une des invitées – la journaliste new-yorkaise Allison Yarrow – a révélé qu’elle n’avait même pas été interviewée par Meghan, dont les commentaires ont été modifiés par la suite. En d’autres termes, un producteur puis un éditeur ont fait le gros du travail.

Le podcast Archetypes de Meghan Markle a été supprimé par Spotify Crédit : Spotify

Alors, de quoi serait témoin une mouche sur le mur du manoir Montecito du couple en ce moment ?

Eh bien, d’abord beaucoup de perplexité, on s’en doute.

Après tout, ils sont si altruistes, terre-à-terre et infiniment fascinants, alors pourquoi les autres ne se précipitent-ils pas pour écouter chacune de leurs paroles ?

Deuxièmement, il doit sûrement y avoir une légère panique quant à la provenance du prochain chèque de paie ?

En particulier compte tenu de la vaste maison sur laquelle ils ont contracté une hypothèque de 7,5 millions de livres sterling, les chauffeurs, les gardes du corps 24 heures sur 24 et les factures juridiques associées aux millions d’affaires judiciaires dans lesquelles ils sont actuellement impliqués.

Et après le dumping sans cérémonie de Spotify, peut-être qu’ils se rendent compte maintenant que The Tig – le site Web de style de vie que Meghan a fermé lorsqu’elle a rencontré Harry mais envisage maintenant de redémarrer – pourrait ne jamais atteindre les hauteurs vertigineuses du lucratif Goop de Gwynnie ?

Et qu’en est-il de leur accord de « plusieurs millions de dollars » avec Netflix ? Maintenant que le lait de la tétine royale a été tiré à sec, que leur reste-t-il d’autre d’intéressant à dire ?

Alors peut-être que le « mastodonte du battage médiatique » – comme l’a décrit un PR, a finalement atteint les tampons ?

Ce qui, enfin, amène à se demander si Harry regrette maintenant secrètement de salir sa famille pour de l’argent ?

Car même s’il n’a pas tout à fait coupé les ponts avec son père et son frère et qu’ils l’accueillent de nouveau dans le giron royal à bras ouverts, il y a un autre petit problème.

Le public britannique n’est peut-être pas aussi indulgent.

Briefs pour gagner à nouveau

Les vrais gagnants de la querelle en cours de Wagatha Christie sont vraiment les avocats Crédit : PA

REBEKAH VARDY conteste la facture juridique de 1,8 million de livres sterling des avocats de Coleen Rooney pour le procès de Wagatha Christie.

Il comprend un séjour de 1 994 £ dans un hôtel londonien pour l’un des membres de l’équipe de Mme Rooney (plus 225 £ pour le petit-déjeuner et le mini-bar), tandis qu’un autre prétend n’avoir travaillé que six minutes avant une journée de 24 heures, ce que Mme Vardy dit « est pas crédible ».

De nombreuses industries ont été mises sur les charbons ces dernières années par manque de transparence et la pratique de la profession juridique consistant à totaliser les heures sans toujours spécifier la répartition de ce qui a été réalisé pendant cette période est sûrement mûre pour une inspection plus approfondie ?

En attendant, Mme Vardy devrait peut-être considérer que se disputer sur le projet de loi finira par lui coûter encore plus cher en frais.

Comme toujours, lorsque les arguments empruntent la voie juridique, les seuls vrais gagnants sont les avocats.

Clown de la classe

Une enseignante du Rye College dans l’East Sussex a été secrètement enregistrée qualifiant une adolescente de « méprisable » après avoir dit que les filles avaient des vagins et que les garçons avaient des pénis et « c’est tout ».

La discussion a été déclenchée par un autre élève disant qu’il s’identifiait comme un chat.

Soupir. Pendant ce temps, une autre enseignante devra peut-être réhypothéquer sa maison pour couvrir les frais de justice après avoir perdu son emploi pour avoir refusé d’utiliser le pronom « il » pour une élève de 4e année (âgée de 8 à 9 ans) née de sexe féminin.

Elle a fait valoir qu’il pourrait être nocif d’encourager l’enfant à croire qu’il était «dans le mauvais corps» et qu’il avait été renvoyé pour cela.

Elle dit: « Les enseignants sont intimidés pour ne pas remettre en question les politiques d’affirmation trans alors que les preuves montrent que le résultat réel de l’approche est de mettre le bien-être des enfants en danger. »

C’est pourquoi vous vous retrouvez avec un autre enseignant annulant le débat et acceptant le concept selon lequel l’un de ses élèves pourrait désormais souhaiter être considéré comme un chat. Pure folie.

C’est formidable d’apprendre que les bikinis à fond large sont de retour à la mode cet été Crédit:

Les tongs MINUSCULE sont sortis cet été et les bikinis à gros fond sont à la mode.

Hoorah (dit chaque femme de plus de 50 ans)

Bien que pour certains d’entre nous (c’est-à-dire moi), grâce à un excès de pâtisseries matinales lors de mon récent voyage en Croatie, mon bikini à gros seins ressemblait encore à un string.

Ek d’une façon de s’amuser

Britt Ekland déplore que les actrices modernes ne s’amusent plus autant sur le plateau de nos jours 1 crédit

BRITT EKLAND dit que les actrices sont mieux protégées ces jours-ci grâce au mouvement #MeToo, mais ne pense pas qu’elles s’amusent autant sur les plateaux de cinéma.

« Nous étions toujours en bikini et tous ces gens étaient entièrement habillés », raconte l’homme de 80 ans, ici en 1965.

Ah oui, le bon vieux temps. Un tel, euh, amusant.

AYANT renoncé à voir un médecin généraliste dans mon cabinet local, imaginez ma surprise de recevoir un texto de sa part me conseillant de «boire beaucoup d’eau» par temps chaud.

Dieux. Épargnez-moi la « préoccupation » générée par l’IA. Donne-moi juste un putain de rendez-vous quand j’en ai besoin.

Gordon Ramsay vend un ensemble de casseroles très cher Crédit:

GORDON RAMSAY a suscité la colère en ligne en posant avec la « Rolls-Royce des casseroles » qui vous coûtera 735 £ pour un ensemble de 13 pièces.

« Un mois de loyer pour les casseroles ? » en a fustigé un, tandis qu’un autre fait un signe de tête vers la crise du coût de la vie avec, « qui peut justifier de dépenser ce montant ces jours-ci? »

La réponse simple est, ne le faites pas alors. Ce n’est pas obligatoire – duh.

Et Kyle ?

Lauryn Goodman et Anne Kilner se tirent dessus pendant que Kyle Walker échappe aux critiques Crédit : Getty

L’ex-amie du FOOTBALLEUR Kyle Walker, Lauryn Goodman, a dénoncé sa femme Annie sur les réseaux sociaux pour avoir été « cruelle, vindicative et méchante ».

Il fait suite à un message d’Annie la montrant, elle et les trois fils de Kyle, profitant de la récente victoire de leur père à Man City en finale de la Ligue des champions avec la légende : « Rien ni personne ne vous enlèvera jamais ça. Nous vous avons 3.

Lauryn, qui a eu une brève relation avec le défenseur alors que lui et Annie étaient en pause dans leur mariage, a pris cela comme un affront contre elle et le fils de trois ans de Kyle, Kairo.

« Kairo n’a rien fait de mal et Annie ne peut pas l’éradiquer de l’existence. . . (Kyle) n’a pas que trois fils. Annie doit accepter cela.

Oh cher. C’est le scénario séculaire de deux femmes qui se prennent la gorge tandis que l’homme dont les choix ont en fait conduit aux complications semble s’en tirer indemne.