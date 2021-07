C’est payant de tenir? Le maire de New York suspend une «incitation» de 100 $ devant ceux qui cèdent et obtiennent un coup de Covid-19 sur les sites de la ville – RT USA News

Le maire de New York a choisi de ranger le bâton et de révéler une réserve de nouvelles carottes – des cartes de débit prépayées de 100 $ pour ceux qui reçoivent le coup Covid-19 – malgré une multitude d’incitations précédentes qui n’ont pas réussi à attirer leur attention.

« Nous voulions le renforcer en disant que nous vous donnerons une incitation personnelle supplémentaire et directe pour que cela soit fait maintenant« , a déclaré mercredi le maire Bill de Blasio à la ville, précisant que l’avenir de New York était celui dans lequel « de plus en plus de choses vont être déterminées par le fait que vous soyez vacciné ou non.«

Quelque 54,4% des New-Yorkais avaient été complètement vaccinés mercredi ; ce nombre grimpe à 65,5% pour les adultes complètement vaccinés. Les offres représentent ceux qui obtiennent le jab sur les sites gérés par la ville.





C’est après que la ville et divers partenaires commerciaux aient offert des MetroCards gratuites, du gâteau au fromage Junior gratuit, des beignets Krispy Kreme et des hot-dogs de Nathan (oubliez cette comorbidité de l’obésité), des billets de loterie gratuits et des trajets Uber et Lyft gratuits vers des sites de vaccination, des billets de musée, et bourses. De la marijuana gratuite a même été fournie, techniquement illégalement, par un groupe d’activistes, grâce au fait que Cuomo a traîné les pieds pour nommer le conseil de surveillance nécessaire après avoir légalisé la vente de la drogue en mars. La ville a même offert des vaccinations gratuites aux touristes dans ce qui s’est avéré être une anticipation terriblement prématurée de la ville « ouverture» pour le tourisme encore une fois.

Beaucoup étaient sceptiques sur le fait que le paiement – ​​une somme dérisoire dans une ville où le loyer moyen approche les 4 000 $ par mois – amènerait les gens à l’aiguille qui n’avaient pas déjà eu leurs vaccins, tandis que d’autres se demandaient l’inverse – ce qui empêcherait les gens d’errer pour des coups répétés à chaque fois qu’ils avaient besoin d’argent ?

Si le gouvernement vous offrait 100 $ pour prendre un autre médicament, cela ne vous ferait-il pas sourciller @ScottAdamsSays – Richesse et santé ™ (@Wealth_nHealth) 28 juillet 2021

Payez 1000 $ aux gens pour se faire vacciner et vous verrez un énorme pic de vaccinations. – L’UniParty (@DemocratsWar) 28 juillet 2021

J’attends un minimum de 1000$. Pourrait aider à compenser l’augmentation de mes frais de subsistance causée par le @réserve fédérale… pendant quelques semaines – POUNDtheROCK (@OB_Wan_Ginobili) 28 juillet 2021

Avec relativement peu de New-Yorkais hospitalisés à travers la ville depuis le plus fort de la pandémie mortelle, de nombreux habitants de la ville ont commencé à penser que la pandémie est terminée, une pandémie que même le masquage obligatoire universel n’a pas complètement réussi à ébranler – et qui a encore glissé plus loin pendant les quelques semaines sans masque dont la ville a récemment profité.

Cependant, certains, dont le caricaturiste conservateur de Dilbert, Sam Adams, ont souligné que de Blasio utilisait un «technique de persuasion efficace” – inciter les gens à faire quelque chose, surtout avec de l’argent, est souvent une victoire infaillible, surtout avec ceux qui sont désespérés ou qui pensent à court terme – comme les New-Yorkais à court d’argent.

C’est une technique de persuasion efficace. Ne convaincra pas la plupart des gens, mais vous pouvez amener certaines personnes à faire presque n’importe quoi pour 100 $. Surtout si l’offre peut disparaître plus tard. https://t.co/8OYap3ZFkb – Scott Adams (@ScottAdamsSays) 28 juillet 2021

De Blasio a fait cette annonce quelques jours seulement après avoir averti les employés de la ville qu’ils devaient se faire vacciner d’ici septembre ou être testés chaque semaine, ce qui implique qu’ils pourraient faire face à la perte de leur emploi autrement – ​​et beaucoup étaient sans aucun doute encore sous le choc d’avoir un tel dictat sur leurs genoux . Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a fait une annonce similaire ce jour-là, rappelant aux agents de l’État qu’ils ont jusqu’à la fête du Travail pour se faire vacciner et que tous les travailleurs syndiqués qui subissent des effets secondaires négatifs du vaccin seront autorisés à prendre autant de jours de congé payés que nécessaire. s’en remettre.





