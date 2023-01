“C’est partout”: un nouveau podcast dévoile des réseaux mondiaux prolifiques de pêche au chat

C’est un conte aussi vieux que les smartphones ; deux personnes se rencontrent sur une application et tombent amoureuses.

Sauf que, parfois, la personne à l’autre bout des messages n’est pas celle qu’elle prétend être – et n’est certainement pas le visage sur les photos qu’elle partage. Pour certains, cela peut se terminer par un chagrin. Pour d’autres, cela peut aussi se terminer par une faillite.

Comme exploré dans une nouvelle série de podcasts intitulée Amour, Janesse, ces escroqueries amoureuses ne sont pas toujours uniques. Dans de nombreux cas, ils font partie de réseaux souterrains plus vastes gérés à l’échelle mondiale pour attirer les gens dans la détresse émotionnelle et financière.

Le podcast, de CBC Podcasts et du BBC World Service par Antica Productions et Telltale Industries, raconte l’histoire de “Janessa”, une femme dont les images volées sont fréquemment utilisées comme appât dans de tels programmes de pêche au chat. Mais qui est Janessa ? L’animatrice et journaliste Hannah Ajala se lance dans un voyage fou pour le découvrir.

Vous rencontrez quelqu'un en ligne. Il s'avère que beaucoup d'autres pensent qu'ils sont tombés amoureux de la même personne. Présentation de la recherche du visage involontaire d'un escroc numérique. Avec l'hôte, Hannah Ajala.

CBC Podcasts s’est entretenu avec la productrice d’Antica Laura Regehr et Ajala pour en savoir plus sur la réalisation de la série. Voici une partie de cette conversation.

La plupart des gens ont une connaissance de base de ce qu’est le “catfishing” et de ce qu’il signifie, en fonction de la manière dont il est représenté dans les médias. Comment votre compréhension du concept a-t-elle évolué lors de la réalisation de ce podcast ?

Hannah: Je pense que je l’ai regardé comme beaucoup de gens : se demander comment on peut être si naïf de faire confiance à quelqu’un dont on n’est même pas vraiment sûr qu’il soit honnête ou qu’il existe ! Je suis devenu tellement plus compatissant au cours de ce processus. Je me suis rapproché de ceux qui sont personnellement touchés par ces stratagèmes de plusieurs millions de dollars. De vraies personnes avec de vrais sentiments. Cela me donne en quelque sorte confiance dans le nombre de personnes qui portent leur cœur sur leurs manches que je ne le pensais.

Laura: Je n’avais pas compris à quel point les schémas de catfishing pouvaient être sophistiqués. J’ai supposé qu’ils étaient plus aléatoires – à commencer par un message dramatique d’un étranger – dans le but de gagner de l’argent rapidement. Je ne dirai pas trop du podcast, mais il suffit de dire que ces hypothèses étaient fausses et nous comprenons maintenant pourquoi – et comment – tant de personnes peuvent être piégées par des escroqueries très complexes, personnelles et ciblées.

Quelle a été la chose la plus choquante que vous ayez apprise en faisant ce podcast ?

H: La sorcellerie fait partie des arnaques des Sawaka Boys : magie noire, vaudou, juju. Il existe de nombreux termes pour cela. Mais je n’aurais jamais imaginé que le vaudou et l’escroquerie romantique seraient si interconnectés. Il est tellement plus utilisé que nous ne le pensions. Oh, et aussi les sommes d’argent dont les gens se font arnaquer. C’est presque incroyable d’apprendre ces chiffres !

L: J’ai été époustouflé par le volume et l’intensité des escroqueries amoureuses en ligne. De nombreuses victimes s’engagent dans des relations à long terme et développent des liens émotionnels profonds avec leurs escrocs (qui ne sont pas ceux qu’ils prétendent être). Ces stratagèmes sont la définition d’un “long con” qui sont en fait des emplois à temps plein pour certains des criminels.

La technologie est à la fois un héros et un méchant dans cette histoire – elle enrichit des vies grâce à la connexion et à l’appartenance. Mais c’est aussi un outil qui a détruit de nombreuses vies, brisé de nombreux cœurs et vidé de nombreux comptes bancaires. – Laura Regehr, productrice

Que dit ce podcast sur le rôle de la technologie dans les quêtes d’amour des gens ?

H: C’est presque primordial pour certaines personnes. Alors que le monde devient de plus en plus numérique, les rencontres en ligne semblent avoir du sens pour beaucoup d’entre nous. Il n’y a pas de honte à cela.

L: En résumé, la technologie est le personnage principal de Amour, Janesse. Aucune des relations de ce podcast ne serait possible sans lui, et plus la technologie est sophistiquée, plus l’arnaque est élaborée. La technologie est à la fois un héros et un méchant dans cette histoire – elle enrichit des vies grâce à la connexion et à l’appartenance. Mais c’est aussi un outil qui a détruit de nombreuses vies, brisé de nombreux cœurs et vidé de nombreux comptes bancaires.

Hannah Ajala, à gauche, est l’animatrice de Love, Janessa. Laura Regehr, à droite, a produit la série avec Antica Productions. (Soumis par Laura Regehr.)

Qu’espérez-vous que les auditeurs retiendront de cette série ?

H: Que le catfishing est un phénomène mondial. Il n’a pas de visage ni d’emplacement, il est partout. Je respecte le fait que cette enquête élargit beaucoup cela. Je veux que les perceptions changent et que les stéréotypes soient remis en question.

Vous devez être si prudent! Les humains sont imprévisibles, surtout lorsqu’il s’agit de la façon dont ils utilisent la technologie. Tant de choses se passent dans les coulisses… Le temps est précieux, et l’argent aussi !

L: Si quelqu’un que vous rencontrez en ligne semble trop beau pour être vrai – trop aimant, trop dévoué, trop intéressé à commencer une relation avec vous – c’est probablement le cas.

Il y a tellement de couches dans cette histoire et beaucoup de leçons à en tirer, mais j’espère que cette série servira de récit édifiant à tous ceux qui sont ouverts à rencontrer des gens en ligne. De plus, si vous êtes contacté par un inconnu à l’improviste, méfiez-vous. Prenez des mesures pour vérifier leur identité avant de vous lancer dans une relation de quelque nature que ce soit… et certainement avant de leur envoyer de l’argent !

