C’est parti pour l’Okanagan Pet Expo à Kelowna

Il est temps de secouer les plumes de votre queue pour l’Okanagan Pet Expo.

Laurel Packinghouse sera l’endroit idéal pour tous les amis à fourrure le dimanche 11 juin.

Ouverture à 11 heures, l’exposition mettra en vedette divers vendeurs allant des animaleries locales aux organisations de secours.

Un pique-nique pour chiens Weenie est prévu pour midi avec des billets comprenant de la charcuterie pour les humains et de la pawcuterie pour les animaux de compagnie, de l’eau et l’entrée à l’exposition. Le produit du pique-nique soutiendra Paws it Forward.

Les billets pour le spectacle peuvent être achetés en ligne via okanaganpetexpo.com ou à la porte.

