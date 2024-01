C’est parti : les étudiants courent contre la montre pour un événement de création de jeux vidéo | Divertissement

Dans une salle silencieuse des participants du Global Game Jam, seul le son entraînant des doigts frappant les claviers est entendu.

Global Game Jam est un événement virtuel et en personne où les équipes s’affrontent pour créer un jeu vidéo à partir de zéro en 48 heures sous un thème défini. Les équipes ont une semaine pour préparer l’événement, mais pendant 48 heures, elles créent le jeu entre elles en temps réel.

Alors que des game jams plus petits ont lieu tout au long de l’année, Global Game Jam rassemble des dizaines de milliers de développeurs de jeux provenant d’emplacements physiques et virtuels à travers le monde. En 2023, Global Game Jam a rassemblé 40 000 personnes créant 7 600 jeux. La majorité des jeux proposés sont en 2D et ne nécessitent qu’un seul joueur, mais certains sont en 3D et multijoueurs.

Le directeur des arts et de l’ingénierie des médias numériques, Marc Aubanel, a introduit Global Game Jam à LSU en 2014. LSU n’a pas servi de lieu de game jam depuis 2019, en raison des restrictions liées au COVID-19, jusqu’à récemment.

“Il faut en moyenne des centaines d’années pour créer un jeu”, a déclaré Aubanel. “C’est comme un sprint, un 100 mètres, alors que normalement c’est un marathon.”

Du 26 au 28 janvier, les étudiants se sont rassemblés au Digital Media Center pour taper furieusement sur des claviers ou dessiner sur des tablettes, utilisant leurs prouesses créatives pour créer des jeux à des vitesses vertigineuses qui leur sont propres. Les équipes ont adapté leurs jeux au thème de cette année, « Fais-moi rire ».

“Je pense que c’est un exercice créatif vraiment intéressant de voir ce que les gens peuvent faire dans un laps de temps trop court”, a déclaré Aubanel.

Aubanel a déclaré que l’atmosphère était très calme et presque inquiétante alors que les concurrents entrent dans un état de profonde concentration.

« Vous pouvez entendre une épingle tomber », a-t-il déclaré.

Aubanel participe à des game jams depuis le début des années 90. Les Game Jams ont été lancées après que les entreprises aient soumis leurs jeux aux fabricants. Les développeurs de jeux ne pouvaient pas continuer à travailler sur leurs jeux, mais devaient néanmoins rester au travail au cas où des modifications seraient demandées par les fabricants.

“Nous avons commencé à créer des jeux vidéo dans des délais courts pour nous amuser parce que nous avions des équipes de jeu entières qui n’avaient rien à faire”, a déclaré Aubanel.

Les Game Jams sont un exercice de créativité populaire pour les développeurs de jeux. L’extrême contrainte de temps pousse les participants à prendre des raccourcis créatifs.

“Chaque fois que vous prenez quelque chose et que vous raccourcissez ridiculement le délai que cela prendrait normalement, vous obtenez des résultats vraiment intéressants parce que vous ne pouvez pas trop y penser”, a déclaré Aubanel.

Katherine Winchester, étudiante en première année en informatique, a déclaré qu’elle était ravie de s’amuser avec ses amis et de créer des jeux. Son équipe s’appelait «Euclides and the Boys». Winchester a déclaré que son équipe était particulièrement enthousiasmée par le thème « Fais-moi rire ».

“Nous nous considérons en quelque sorte comme les personnes les plus drôles de la planète”, a plaisanté Winchester.

Nyako Arana, étudiante diplômée en arts médiatiques numériques et en ingénierie, a déclaré que sa partie préférée du Global Game Jam était le moment où le jeu clique et s’assemble. Arana a déclaré qu’elle avait été influencée par ses amis, qui estimaient qu’il y avait un manque d’artistes et une abondance de programmeurs impliqués.

“Mon expérience initiale était en 2D”, a déclaré Arana. “J’ai fait la transition vers la 3D et maintenant je reviens à la 2D.”

L’idée originale d’Arana pour le jeu de son équipe impliquait un criminel essayant d’amener des objets illégaux à un point de contrôle tout en étant continuellement arrêté par la police. Le joueur devra faire rire le policier pour s’échapper.

Le produit final de son équipe était un joueur arrêté par les forces de l’ordre et devant retrouver son permis, son immatriculation et son assurance dans une voiture encombrée en temps opportun, sinon il serait arrêté.

Tout en travaillant sous la pression d’un court laps de temps, les jeux des équipes commencent à évoluer de manière créative. À mesure que les jeux des équipes évoluent, les compétences des membres en matière de développement de jeux et de collaboration évoluent également.

Ashley Elliott, étudiante diplômée en arts et ingénierie des médias numériques, a participé au dernier Global Game Jam avant la COVID-19. Elliott a déclaré qu’elle avait appris le plus sur les logiciels lors de ce game jam parce qu’elle avait été obligée d’accumuler ses connaissances en peu de temps. Elle a déclaré que cette expérience en vaudrait la peine pour toute personne intéressée à s’impliquer.

“Cela vous aide à comprendre le processus de création d’un jeu”, a déclaré Elliot. “Vous n’avez pas besoin d’être un artiste ou un programmeur.”

Elliott a déclaré qu’elle étudiait à l’origine en biologie, mais qu’elle a fini par changer et obtenir ses diplômes de premier cycle et de maîtrise en art des médias numériques après avoir assisté au Global Game Jam en 2019.

“C’est un très bon aperçu de ce que vous voulez faire à l’avenir”, a déclaré Elliott.

Alors que de plus en plus d’entreprises qui ne sont pas actives dans le développement de jeux commencent à utiliser des moteurs de jeux, il devient de plus en plus important pour LSU d’encourager les futurs développeurs de jeux.

Jason Jamerson, professeur adjoint de production virtuelle et de médias immersifs, a déclaré que la plupart des industries commencent à utiliser des moteurs de jeu pour effectuer des simulations et fournir des visuels réalistes pour les expositions dans les galeries.

« Imaginez si vous avez un élément dans un film qui est un monstre ou un robot et qu’il a besoin d’animation et d’un modèle 3D et de textures et de couleurs et de son. C’est exactement le même type d’actifs dont vous avez besoin dans un jeu », a déclaré Jamerson.

Les Game Jams offrent à toute personne, nouvelle ou expérimentée dans le développement de jeux, un moyen de développer ses compétences professionnelles et d’apprendre de nouvelles façons de créer des jeux vidéo tout en collaborant avec d’autres.