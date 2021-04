L’attaquant talismanique s’est retrouvé au centre de la controverse après la victoire 3-1 dans l’affrontement de Serie A, lorsque le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a quitté le terrain avec frustration, apparemment contrarié par son manque de buts.

Le joueur de 36 ans a enlevé son maillot numéro 7 avant de le jeter dans l’herbe, où il a été ramassé par un garçon de balle qui a saisi le précieux trésor du football.

Les actions de Ronaldo ont déclenché des réactions de colère sur les réseaux sociaux, les fans accusant la superstar de la Juventus de comportement antisportif.

Une vidéo du journaliste le plus fiable de la Juventus @romeoagresti dans lequel vous pouvez clairement voir Ronaldo en train de regarder le garçon de balle sur le côté et de lui jeter son maillot. Certains fans ingrats de la Juventus ont attaqué Cristiano pour cela sans connaître l’histoire.pic.twitter.com/hi3o5TZXFN – La chronologie CR7. (@ TimelineCR7) 11 avril 2021

Médias: Ronaldo montre un manque de respect envers le club en jetant le maillot après le temps plein parce qu’il n’a pas marqué. Vérité: Un garçon de balle a demandé à Ronaldo son maillot alors il l’a enlevé et l’a jeté vers lui. C’est simple. Souffler des choses hors de proportion n’a pas d’influence. pic.twitter.com/MpP94ndKQy – Sameep (@ samtweet07) 12 avril 2021

Le mois dernier, l’attaquant a également été critiqué pour un effondrement sur le terrain lorsqu’il a jeté le brassard de son capitaine après que son but ait été étrangement refusé lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde 2022 contre la Serbie.

Les actions de lancer de maillot de Ronaldo ont ensuite été expliquées par le journaliste de la Juventus Romeo Agresti, qui a affirmé qu’il avait délibérément abandonné son maillot à la demande d’un garçon de balle.

Gazzetta a déclaré que Ronaldo avait agi dans un « quelque peu grossier et maladroit » façon à la fin d’un match dans lequel il a accusé Federico Chiesa et Giorgio Chiellini de passer mal et aurait évacué sa colère contre le gardien Wojciech Szczesny pour avoir jeté le ballon hors du jeu parce qu’un joueur de l’opposition semblait être blessé.

Est-ce qu’ils excusent vraiment Ronaldo pour avoir jeté la chemise ou pour le garçon de balle? Quel club ridicule de la Juventus.#Ronaldo – Jonny🖤💙 (@JonnyIMFC) 11 avril 2021

Indépendamment du fait que Ronaldo lance le maillot par frustration ou vers un garçon de balle … S’il s’agissait d’un autre joueur de l’équipe, beaucoup d’entre vous auraient crucifié le joueur. « Exécutez-le publiquement » « Vendez l’idiot » bla bla … Smh. – Kamran Khan (@KammyJuventino) 11 avril 2021

« Il y en a dix – nous devons attaquer », Le capitaine du Portugal aurait dit à Szczesny, avant de frapper plus tard les murs dans les vestiaires de l’équipe.

La Juventus est un gouffre de 12 points derrière le leader de l’Inter Milan avec huit matches de la saison italienne de haut niveau à jouer.

« Je ne pense pas qu’il sera condamné à une amende, » Le directeur Andrea Pirlo a déclaré plus tard aux journalistes. « Il peut arriver que les joueurs aient des moments de nervosité.

« Il était en colère parce qu’il n’a pas réussi à marquer. Il est normal que quelqu’un comme lui veuille toujours s’améliorer. »