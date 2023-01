“C’est Old Trafford” – Pep Guardiola sur l’égalisation “hors-jeu” de Manchester United

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a attribué l’égalisation de Bruno Fernandes pour Manchester United dans le derby à Old Trafford.

City menait 1-0 dans le derby de Manchester grâce au but de Jack Grealish après une heure, mais a été rattrapé par Fernandes à 12 minutes de la fin et a finalement perdu 2-1 alors que Marcus Rashord marquait à nouveau peu de temps après.

Il y avait cependant une controverse autour du niveleur de United, avec Rashford en position de hors-jeu et réputé ne pas interférer. L’attaquant anglais n’a pas touché le ballon, mais a semblé le protéger et le laisser à son coéquipier, tandis que sa position semblait également conditionner le mouvement des défenseurs de City.

“Rashford est hors-jeu, Bruno n’est pas hors-jeu, la question est une interférence”, a déclaré Guardiola après le match. “Lorsqu’un joueur de la surface de réparation de 18 mètres tire et qu’un joueur est devant le gardien mais ne touche pas le ballon, cela est tout le temps interdit.

“La situation et la décision appartiennent à l’arbitre, la VAR, nos défenseurs font une ligne [for Rashford]si on sait que c’est Fernandes on ne fait pas la ligne, on suit l’action, et après l’action l’ingérence pour [Ederson].

“C’est la décision dans ce stade avec l’arbitre et la VAR. Ici, il a dit de ne pas intervenir dans ce stade. Qu’allons-nous faire ? Allons-nous porter plainte ? Non. Cela arrive parfois de notre côté.

“La décision est qu’ils ne croyaient pas que Rashford intervenait dans ce stade. C’est Old Trafford, nous devons jouer beaucoup mieux, comme Anfield, nous devons faire mieux.”