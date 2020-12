La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, est accusée d’avoir passé des mois à bloquer les secours de Covid-19 pour aider Joe Biden et blesser Donald Trump, après avoir déclaré qu’un projet de loi plus petit était désormais possible grâce au manque d ‘«autres considérations».

Pelosi (D-Californie) a changé d’avis sur le soulagement de Covid-19 lors d’une conférence de presse vendredi, où elle semblait plus disposée à conclure un accord avec les républicains que les mois précédents.

Pelosi a auparavant dirigé les démocrates de la Chambre pendant des mois dans une bataille avec la Maison Blanche, ne voulant pas accepter quoi que ce soit de moins que les 2 billions de dollars plus envisagés par la loi HEROES adoptée par la Chambre. La députée californienne a même évoqué un précédent stimulus de 1,6 billion de dollars comme n’étant même pas «Un demi-pain.»

Lors de sa conférence de presse de vendredi, cependant, elle était beaucoup plus disposée à soutenir un paquet de 900 milliards de dollars proposé comme base de négociations avec le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Kentucky).

Interrogé par un journaliste si le rejet du paquet de 1,6 billion de dollars était une erreur maintenant que celui qui valait beaucoup moins est discuté, Pelosi a réagi à la caractérisation et a insisté sur le fait que le blocage des secours n’était pas un « erreur. »

« Je vais vous dire quelque chose, ne qualifiez pas ce que nous avons fait auparavant comme une erreur comme une préface à votre question si vous voulez une réponse, » dit-elle.

Sa réticence à faire des compromis auparavant « N’était pas une erreur, » Pelosi a insisté, et la raison pour laquelle un accord est possible maintenant est parce que ces mois sans progrès «Nous a amenés à un endroit où nous pouvons faire ce qu’il faut sans, dirons-nous, d’autres considérations dans la législation dont nous ne voulons pas.

Pelosi a ajouté qu’un montant de financement plus petit est plus acceptable maintenant, avec Biden comme nouveau président.

«C’est pour une période plus courte, mais ça va maintenant, car nous avons un nouveau président», dit-elle.

«Nous sommes très heureux de la situation actuelle et, comme je l’ai dit, d’un président démocrate engagé dans une solution scientifique avec l’idée que nous aurons un vaccin qui changera complètement la donne». elle a ajouté.

Nancy Pelosi admet que c’était sa «décision» de bloquer le soulagement du coronavirus pendant des mois pic.twitter.com/iHhVFTwrD1 – Steve Guest (@SteveGuest) 4 décembre 2020

La volte-face de Pelosi sur le soulagement de Covid-19 a déclenché une vague de critiques, beaucoup accusant le chef démocrate d’avoir admis avoir bloqué une législation antérieure dans un souci de gain politique partisan.

« Qu’est-ce qui ne va pas avec ces gens? » L’auteur et podcasteur Dave Rubin a tweeté en réponse aux déclarations de Pelosi.

Quel est le problème avec ces gens? pic.twitter.com/2HBqBAxiiB – Dave Rubin (@RubinReport) 4 décembre 2020

«Maintenant que nous avons remporté les élections, nous allons arrêter de faire du mal aux gens, c’est tout un message», a ajouté l’écrivain Stephen L. Miller.

Maintenant que nous avons gagné les élections, nous allons arrêter de faire du mal aux gens, c’est tout un message. https://t.co/izHQWmAFRU – Stephen L. Miller (@redsteeze) 4 décembre 2020

« Nancy a déclaré qu’une offre de relance de 1,6 billion de dollars de Trump n’était même pas un demi-pain, maintenant ils pêchent peut-être 900 milliards de dollars », Le fondateur et commentateur du People’s Policy Project, Matt Breunig tweeté. « Je ne supporte pas d’être confronté à cela et dit plus ou moins que le premier élément était un choix calculé pour aider les Démocrates à l’élection. »

Peux tu croire @GOPLeader se vantait de bloquer les fonds de secours: «Ce n’était pas une erreur; c’est une décision qui nous a amenés à un endroit où nous pouvons faire les bonnes choses sans devoir dire «autres considérations» dans la législation que nous ne voulons pas. jk c’était @SpeakerPelosi – Scottie Nell Hughes (@scottienhughes) 4 décembre 2020

Les libéraux se sont fâchés contre moi pour avoir littéralement déclaré la pré-élection évidente Nancy Pelosi faisait de la politique avec des vies américaines C’est une psychopathe https://t.co/q7S1dwRXha – Barack Obama est un démocrate Harvey Weinstein 🥋 (@SocialistMMA) 4 décembre 2020

À couper le souffle sinistre https://t.co/6W8zbWFEJA – Ellen Carmichael (@ellencarmichael) 4 décembre 2020

Le nouveau projet de loi bipartite en cours de négociation comprendrait un financement pour les garanties de responsabilité et le soutien aux entreprises et une extension de l’aide au chômage. Cependant, il n’inclut pas les paiements directs aux citoyens comme l’a fait le premier cycle de relance.

Pelosi a rencontré McConnell jeudi pour discuter de la proposition, et il se dit que le projet de loi final pourrait être joint à un projet de loi de financement gouvernemental qui doit être adopté le 11 décembre pour éviter un arrêt.

