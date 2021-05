C’est officiel! Zinedine Zidane démissionne de son poste de manager du Real Madrid

Zinedine Zidane a démissionné en tant que Real Madrid manager avec effet immédiat, quelques jours seulement après que le club ait été battu au titre de la Liga par l’Atletico Madrid.

Le départ annoncé du Français intervient à la fin d’une campagne décevante pour les 13 fois champions d’Europe, qui ont également perdu contre Chelsea en demi-finale de la Ligue des champions, n’ayant pas réussi à remporter un trophée pour la première fois en 11 saisons.

Le journaliste de football italien Fabrizio Romano avait tweeté « l’exclusif », qui a été repris par les médias sportifs espagnols, notamment les quotidiens sportifs madrilènes Marca et AS, et la station de radio Cadena Ser.

Il y a seulement 10 jours, Zidane, qui a un contrat jusqu’en 2022, a démenti les spéculations des médias selon lesquelles il avait déjà dit à ses joueurs qu’il partirait à la fin de la saison.

«Comment vais-je dire à mes joueurs que je vais maintenant? C’est un mensonge », a-t-il déclaré après une victoire 1-0 à l’Athletic Bilbao.

«Je me concentre sur cette saison. Il reste un jeu et nous allons tout donner. Je me soucie seulement de ce qui se passe dans cette finale. «

Mais, peut-être révélateur, il a ajouté: « Le reste, nous verrons à la fin de la saison. »

S’il est confirmé, cela marque la fin du deuxième mandat de Zidane à la tête des géants espagnols.

Le vainqueur de la Coupe du monde 1998 a pris la barre pour la première fois en janvier 2016 et a guidé le Real vers le titre de la Liga 2017 et un triplé sans précédent de titres de la Ligue des champions avant de quitter brusquement le 31 mai 2018.

Il est revenu en 2019, remportant une deuxième couronne de la Liga en 2020 et la Super Coupe d’Espagne.

