C’est officiel: Xiaomi Mix Fold 3 arrive en août avec des appareils photo Leica

Le président de Xiaomi, Lu Weibing, a annoncé aujourd’hui que le Mix Fold 3 arriverait en août. Il a répondu avec la nouvelle à une question sur Weibo, dans les commentaires d’un article qu’il a publié sur la dernière mise à niveau de l’usine de Xiaomi.

La nouvelle Smart Factory a été officiellement lancée et le premier modèle qu’elle produira en masse sera exactement le Mix Fold 3. Apparemment, il y a eu beaucoup d’améliorations en termes de systèmes de fabrication pour s’assurer que le Mix Fold 3 peut être plus fin et plus résistant à la fois. en même temps. Il aura également des appareils photo de marque Leica, sans surprise.

Xiaomi Mix Fold 2 à partir de 2022

Le Mix Fold 2 a été lancé en août de l’année dernière, il semble donc que ce mois soit désormais plus ou moins une tradition pour l’arrivée de nouveaux pliables Xiaomi. Ce modèle a une épaisseur de 11,2 mm dans son état plié. C’était déjà époustouflant (pour Samsung, en particulier), mais il semble que Xiaomi ait réussi à rendre le Mix Fold 3 encore plus fin que cela.

La mauvaise nouvelle, selon une rumeur très récente, est que le Mix Fold 3 restera apparemment confiné à la Chine, tout comme son prédécesseur, sans lancement international officiel. Ce serait dommage, mais nous sommes habitués à ce que les entreprises chinoises aient peur de sortir leurs pliables de leur marché domestique – c’est une tendance depuis deux ans. Seul Samsung en profite vraiment, et les consommateurs y perdent, mais c’est comme ça.

Selon certaines rumeurs, le Mix Fold 3 serait livré avec une caméra selfie sous-écran sur l’écran pliant principal, un zoom périscope 5x à l’arrière, le chipset Snapdragon 8 Gen 2 à la barre et la prise en charge de la charge sans fil 50W.

