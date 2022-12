C’est officiel : USB Type-C obligatoire pour les appareils vendus dans l’UE à partir du 28 décembre 2024

L’UE a publié sa nouvelle directive «Chargeur commun» dans son Journal officiel, et avec cela, nous obtenons enfin la date à partir de laquelle elle entrera en action. À compter du 28 décembre 2024, chaque téléphone, tablette, appareil photo, paire d’écouteurs et d’écouteurs, casque, console de jeu vidéo portable, haut-parleur portable, liseuse, clavier, souris et système de navigation portable vendus dans l’UE devront disposer d’un Port USB Type-C. Si la charge est supérieure à 15 W, il est également nécessaire d’intégrer USB Power Delivery.

Cela affectera évidemment Apple, comme les médias l’ont largement rapporté depuis que la loi n’était qu’une idée, mais pas seulement – d’autres fabricants d’appareils devront assurer la compatibilité USB-PD s’ils chargent leurs produits à des taux supérieurs à 15W. De plus, cette directive ne couvre que la charge filaire, donc Apple pourrait simplement décider de supprimer complètement le port de charge de ses iPhones et de ne compter que sur la charge sans fil. Cela ne le mettrait pas en violation de ces réglementations, et c’est une décision qui a déjà fait l’objet de nombreuses rumeurs.

À partir du 28 avril 2026, les mêmes stipulations concernant l’utilisation de l’USB Type-C s’appliqueront également aux ordinateurs portables. La prochaine étape est que les États membres de l’UE adoptent et publient, d’ici le 28 décembre 2023, les lois, règlements et dispositions administratives nécessaires pour se conformer à cette directive.