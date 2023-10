Le groupe Tata commencera à fabriquer des iPhones Apple en Inde pour les marchés nationaux et mondiaux d’ici deux ans et demi, a annoncé aujourd’hui le ministre de l’Électronique et de la Technologie, Rajeev Chandrasekhar. Ce développement souligne les prouesses croissantes de l’Inde en matière de production et reflète un changement significatif par rapport à la stratégie précédente d’Apple consistant à vendre principalement de nouveaux appareils fabriqués en Chine à des clients frénétiques à travers le monde.

“@GoI_MeitY soutient pleinement la croissance des sociétés mondiales d’électronique indiennes qui, à leur tour, soutiendront les marques électroniques mondiales qui souhaitent faire de l’Inde leur partenaire de confiance en matière de fabrication et de talents et réaliser l’objectif du Premier ministre de faire de l’Inde une puissance électronique mondiale”, a déclaré M. Chandrasekhar. sur X, anciennement Twitter.

MP @Narendra Modi Le programme visionnaire PLI de Ji a déjà propulsé l’Inde pour devenir une plaque tournante majeure et fiable pour la fabrication et les exportations de smartphones. Aujourd’hui, en seulement deux ans et demi, @TataCompanies va désormais commencer à fabriquer des iPhones depuis l’Inde pour les marchés nationaux et mondiaux à partir de… pic.twitter.com/kLryhY7pvL – Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) 27 octobre 2023

Le groupe a acquis les activités du fournisseur Apple Wistron Corp, qui a annoncé ce développement lors d’une réunion du conseil d’administration aujourd’hui, selon un communiqué de la société. Le ministre de l’Union a également remercié Wistron pour « avoir construit une chaîne d’approvisionnement mondiale depuis l’Inde avec des entreprises indiennes à sa tête ».

Les incitations financières du Premier ministre Narendra Modi pour stimuler la fabrication locale et la stratégie d’Apple visant à regarder au-delà de la Chine dans un contexte de guerre commerciale entre Washington et Pékin ont aidé l’Inde à devenir de plus en plus importante dans la campagne de diversification du fabricant d’iPhone.

“Le programme visionnaire PLI du Premier ministre Modi Ji a déjà propulsé l’Inde pour devenir une plaque tournante majeure et fiable pour la fabrication et l’exportation de smartphones”, a déclaré M. Chandrasekhar.

Le programme PLI (incitation liée à la production) – qui vise à stimuler l’industrie manufacturière nationale, à créer des emplois et à soutenir les exportations – a été annoncé en 2021 pour 14 secteurs, dont la fabrication électronique à grande échelle, les appareils électroménagers, le textile, la fabrication de dispositifs médicaux, l’automobile, acier spécial, produits alimentaires, modules solaires photovoltaïques à haut rendement, batterie de cellules chimiques avancées, drones et produits pharmaceutiques avec une dépense de Rs 1,97 lakh crore.

Plus tôt cette année, le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, a déclaré qu’Apple avait exporté pour 5 milliards de dollars (environ 41 200 crores de roupies) de marchandises en provenance d’Inde en 2022, tout en déclarant que l’entreprise prévoyait de produire 25 % des unités mondiales dans le pays en 2022. les quatre à cinq prochaines années.

Le rachat de l’usine Wistron Corp, dans le Karnataka, par le plus grand conglomérat indien vient couronner environ un an de négociations.

Le groupe de 155 ans – qui vend de tout, du sel aux services technologiques – a cherché ces dernières années à percer dans la production électronique et le commerce électronique.

L’entreprise fabrique déjà des châssis d’iPhone, ou l’épine dorsale métallique de l’appareil, dans son usine répartie sur des centaines d’acres de terrain au Tamil Nadu.