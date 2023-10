C’est officiel, on ne peut pas être gros ET en forme. Peut-être que désormais les adolescents verront le mouvement « Body Positivity » pour ce qu’il est réellement

J’ai lu des nouvelles vraiment choquantes dans The Sun cette semaine.

Non, ce ne sont pas les Beckham qui ont sorti les plus petits violons narcissiques du monde pour jouer le rôle de la victime dans leur nouveau documentaire auto-promotionnel sur Netflix.

Des célébrités grandes tailles, comme le rappeur Lizzo, contribuent à promouvoir « l’idée complètement inventée » selon laquelle on peut être gros et en forme Crédit : Getty

L’influenceuse Body Positive Tess Holliday n’est « pas seulement obèse, elle souffre d’obésité morbide » Crédit : Getty

Les stars qui sacrifient leur obésité doivent cesser de se tromper elles-mêmes – ainsi que le public, déclare Piers

(Alerte spoiler : je crains d’être l’une des personnes que Victoria « veut encore tuer » pour avoir été si bestiale envers le pauvre David lorsqu’il nous a coûté la Coupe du monde 1998 en se faisant expulser pour un acte de pétulance stupide.)

Non, ce fut la révélation explosive qu’on ne peut pas être gros ET en forme.

Et bien assomme-moi avec une plume parfumée au burger !

Je n’ai pas été surpris de voir confirmer quelque chose que je dis à tout le monde depuis des années.

Mais il était encourageant de découvrir qu’il existe désormais une preuve irréfutable qu’être obèse n’est pas sain et qu’il est susceptible de provoquer une mort prématurée.

Des chercheurs médicaux allemands ont examiné si le nouveau concept de plus en plus populaire d’obésité métaboliquement saine était correct.

Et la réponse ferme est non, bien sûr que ce n’est pas le cas. . .

L’idée selon laquelle on peut être gros et en forme, ou obèse et en bonne santé, est un mythe, une idée stupide, absurde et complètement inventée, promue de manière agressive et égoïste par des célébrités de grande taille telles que le rappeur Lizzo, le mannequin Ashley Graham, etc. appelés influenceurs « Body Positive » comme Tess Holliday.

L’étude approfondie a révélé que non seulement les personnes obèses courent un risque considérablement accru de diabète et de maladies cardiaques, mais que même celles qui sont obèses mais semblent par ailleurs en bonne santé sont 50 % plus susceptibles aux maladies cardiaques.

Et quelle est la meilleure façon d’améliorer votre santé si vous êtes gros ?

Perdre du poids.

Oui, les chercheurs ont conclu que l’élimination du bois gras est le moyen le plus efficace d’éviter les problèmes de santé liés à l’obésité.

D’un certain point de vue, c’est presque ridiculement évident, un peu comme si on disait que boire moins d’alcool serait bon pour le foie.

Mais la raison pour laquelle cette enquête est si importante est que l’ensemble du mouvement « Body Positivity » est devenu l’une des menaces les plus dangereuses pour la santé au monde.

Cela a remplacé l’engouement honteux et tout aussi dangereux de « l’héroïne chic » qui encourageait les jeunes femmes à paraître émaciées jusqu’aux os.

Et cela est alimenté par des femmes célèbres qui ont un intérêt commercial direct à ce que des gens crédules croient à leurs conneries, et par des rédacteurs de magazines cyniques qui les collent sur leurs couvertures en prétendant qu’ils sont une source d’inspiration.

Il y a plusieurs années, cette conspiration potentiellement mortelle a atteint son paroxysme lorsque le magazine britannique Cosmopolitan a mis Tess Holliday en couverture.

Elle portait un maillot de bain vert et envoyait un baiser, sous le titre : « UN SUPERMODEL ROARS ! TESS HOLLIDAY VEUT QUE LES HAINEURS L’embrassent.

Cela prendrait beaucoup de baisers, étant donné que Holliday ne mesure que 5 pieds 3 pouces mais pèse plus de 21 ans.

En tant que telle, elle n’est pas seulement obèse, elle souffre d’obésité morbide.

« Quelle connerie délirante »

Ce n’est pas moi qui suis un « connard qui fait honte aux gros », car la foule Body Positive crie toujours instantanément à quiconque ose les défier avec des vérités froides et dures. C’est un fait scientifique. L’établissement médical donne cette définition à toute personne qui est en surpoids de plus de 100 livres (7e) ou qui a un indice de masse corporelle – le rapport entre la taille d’un individu et son poids – de 40 ou plus.

L’obésité morbide, comme son nom l’indique, est un problème de santé très grave, et dans la plupart des cas mortel.

Les personnes diagnostiquées courent un plus grand risque de développer des maladies telles que le diabète, l’hypertension artérielle, les calculs biliaires, l’arthrose, les maladies cardiaques et le cancer.

En d’autres termes, cela vous tuera.

Pourtant, de manière inexplicable et imprudente, Cosmo a fait asseoir Tess Holliday sur un trône et a déclaré qu’elle était « un modèle pour ceux qui ont été exclus de cette façon », « carrément honnête » et « tout ce dont l’industrie de la mode a besoin en ce moment » parce qu’elle « ne le fait pas ». se conformer aux normes étroites de beauté fixées par la société ».

Quelle connerie délirante !

Dans l’interview qui l’accompagne, Holliday a insisté : « Je suis maintenant au plus lourd de ma vie et il m’a fallu être le plus lourd pour enfin m’aimer. »

Malheureusement, elle mentait – à nous et à elle-même.

Personne, homme ou femme, ne pourrait voir son poids dépasser 21 s’il ne mesure que 1,50 m et s’aime soudainement.

Mais je peux voir à quel point il est facile pour des gens comme Tess Holliday de se retrouver piégés dans une telle spirale infernale d’auto-illusion alors que leur gloire et leur fortune grandissante dépendent entièrement de leur obésité morbide.

Lorsqu’une fureur a éclaté autour de sa couverture de Cosmo, Holliday a publié une photo Instagram à moitié nue d’elle à ses 1,7 million de followers, avec la légende : « Merde. . . ça a l’air bien.

C’est son amie Lizzo qui lui a dit de le faire.

La même Lizzo qui crache des conneries similaires, affirmant : « Je sais que je suis grosse. Cela ne me dérange pas. J’aime être grosse, je suis belle et je suis en bonne santé. Alors pouvons-nous continuer ?

Pas si vite, jeune dame ; vous êtes maintenant une immense star avec une énorme base de jeunes fans féminines qui s’accrochent à chacun de vos mots, et ce n’est tout simplement pas vrai de dire que vous êtes « en bonne santé ».

« Un monde insensé et ravagé »

Tout cela arrive à un moment où la Grande-Bretagne devient de plus en plus grosse, avec 28 pour cent d’entre nous aujourd’hui obèses, contre seulement UN POUR CENT en 1950.

Plus de 60 pour cent d’entre nous sont en surpoids et ce chiffre devrait atteindre le chiffre stupéfiant de 80 pour cent d’ici 2060.

Nous avons le troisième taux d’obésité le plus élevé d’Europe.

Mais en raison du monde insensé et ravagé par le réveil que nous devons endurer ces jours-ci, qualifier quelqu’un de « gros » est désormais pratiquement un crime de haine.

Au lieu de cela, on nous demande constamment de célébrer l’obésité comme si c’était une sorte de trophée que nous devrions tous aspirer à remporter, alors qu’en réalité, c’est une voie rapide vers une tombe précoce.

Et avant que la foule de Body Positivity ne commence à crier « et toi, Fatso ? à moi, permettez-moi de déclarer pour mémoire que je ne suis pas moi-même un corps parfait.

Je mesure 6 pieds 1 pouces et pèse environ 15 livres et 5 livres.

Mon médecin dit que je suis raisonnablement en forme pour un homme de 58 ans, mais il aimerait me voir peser moins de 14 livres – et moi aussi.

C’est pourquoi je m’entraîne dans une salle de sport ou fais une séance de vélo Peloton trois fois par semaine et je surveille ce que je mange et bois.

Contrairement à Tess Holliday et Lizzo, quand je vois une photo de moi joufflue, je n’encourage pas et ne fais pas sauter les bouchons de champagne, je grince des dents et remets les bouchons dans leurs bouteilles.

Perdre du poids n’est pas facile.

Mais si vous êtes obèse, c’est essentiel, et la première étape est une honnêteté brutale.

Les célébrités qui abandonnent leur obésité doivent cesser de se tromper elles-mêmes et de tromper le public et, dans leur propre bien, retrouver une véritable forme et une bonne santé en perdant du poids.

Voilà ce que j’appelle une campagne Body Positive.

Tess Holliday en couverture du magazine Cosmopolitan