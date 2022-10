C’est officiel : Microsoft Office deviendra bientôt Microsoft 365

Suite d’applications de productivité de Microsoft — Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneDrive — vivra dans une maison rebaptisée dans l’application Microsoft 365 à partir de novembre, a indiqué la société. Pendant des années, les applications familières ont constitué Microsoft Office.



“Dans les mois à venir, Office.com, l’application mobile Office et l’application Office pour Windows deviendront l’application Microsoft 365, avec une nouvelle icône, un nouveau look et encore plus de fonctionnalités”, a déclaré Microsoft dans une FAQ sur le monnaie. Office.com changera en novembre, tandis que les applications Windows et Office mobiles changeront en janvier.

Certaines des nouvelles fonctionnalités déployées avec l’application Microsoft 365 incluent de nouveaux modèles de contenu, un flux d’informations basé sur vos projets et collaborateurs en cours, et de nouvelles façons d’afficher et d’accéder à votre contenu.

Microsoft proposera toujours Abonnements Office 365 et les achats uniques des applications individuelles.

Cela vient juste après L’événement Surface de Microsoft mercredi, où il a annoncé une nouvelle Surface Pro 9, Surface Laptop 5, Surface Studio 2 Plus et une station d’accueil audio ainsi que de nouveaux logiciels et d’autres mises à jour.