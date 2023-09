C’est officiel : Manchester United possède le trio d’attaque le plus habile de la Premier League

Manchester United a connu un début de saison mouvementé – mais ses trois premiers sont les plus habiles de la Premier League.

Oui, plus encore que l’impressionnant trio offensif de Manchester City composé d’Erling Haaland, Jack Grealish et Phil Foden, ou que Bukayo Saka, Gabriel Martinelli et Gabriel Jesus d’Arsenal. Les Diables Rouges ont eu du mal à mettre le feu au monde jusqu’à présent cette saison, mais le triumvirat composé de Jadon Sancho, Marcus Rashford et Antony est-il plus habile sur le papier que n’importe qui d’autre dans la division ?

Maintenant, nous savons qu’il ne faut pas juger les stars du football sur les statistiques des jeux vidéo… mais pardonnez-nous, car EA Sports FC 24 les classements récemment publiés sont fascinants.

Le manager de Manchester United, Erik Ten Hag, compte trois joueurs 5* en première ligne. EA Sports FC 24 (Crédit image : Getty Images)

Selon FC 24 liste complète du football mondial, il n’y a que 47 joueurs capables de compétences 5* dans le monde – et trois d’entre eux sont à Manchester United, à Rashford, Sancho et Antony.

Arsenal n’en a qu’un à Martin Odegaard, Liverpool en a un à Thiago et City n’en a, euh, aucun. Le Paris Saint-Germain est le plus proche d’une ligne de front qualifiée 5* avec Kylian Mbappe et Ousmane Dembele étant donné la statistique, bien que Randal Kolo Muani n’ait que des mouvements de compétence 4*. Cependant, avec les trois stars du PSG ayant obtenu une note de 90 pour la vitesse, les champions de France ont la ligne de front la plus rapide du match.

VIDÉO : Pourquoi les problèmes de Man United sont ENCORE PIRES que vous ne le pensez

L’ironie, bien sûr, est que United ne mène actuellement pas cette attaque, ce qui signifie que le plus proche qu’Erik ten Hag puisse jouer avec ces trois stars est avec le reste d’entre nous sur une console de jeux.

La saga de Jadon Sancho à Old Trafford se poursuit après son omission de l’équipe qui a perdu contre Arsenal, avec Ten Hag aurait refusé de revenir sur sa position. Sancho a en fait, j’ai été aperçu en train de jouer CF24 en ligne pendant son absence de l’équipe – on se demande s’il a joué pour United ou s’il a complètement quitté l’équipe.

United compte un certain nombre de stars très bien notées sur EA Sports FC 24 (Crédit image : EA Sports)

Antoine, quant à lui, vient de rentrer au Royaume-Uni avant de potentiellement renouer avec United à la suite d’allégations d’agression.

EA Sports FC 24 est disponible en précommande maintenant.

Plus d’histoires de Manchester United

Manchester United affronte la concurrence de Newcastle dans la course pour recruter une jeune starlette de la Liga, selon les rapports.

La saga des rachats à Old Trafford continue de s’éterniser – voici un facteur qui pourrait être décisif pour déterminer le résultat.

Et Erik ten Hag s’est ouvert sur la décision du club de re-signer Jonny Evans sur un transfert gratuit.