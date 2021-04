Plus tôt cette semaine, un rapport affirmait que Samsung lancerait le Galaxy M42 5G en Inde en avril. Aujourd’hui, Amazon.in a confirmé que le smartphone serait introduit le 28 de ce mois et a mis en place une page de promotion sur son site Web.

La page comprend également quelques images qui révèlent le design du Galaxy M42 5G et certaines fonctionnalités. Le smartphone embarquera un écran cranté et arborera une configuration quadruple de forme carrée à l’arrière.

Nous ne voyons pas de lecteur d’empreintes digitales sur le panneau arrière du Galaxy M42 5G, et il n’est pas non plus intégré dans le bouton d’alimentation situé sur le cadre droit, ce qui signifie que le smartphone pourrait être livré avec une solution intégrée, ce qui signifie que le M42 5G emballera un panneau AMOLED.

Sous le capot, le Galaxy M42 5G aura un SoC Snapdragon 750G, bien que la RAM et le stockage ne soient pas révélés.

Amazon nous dit également que M42 5G viendra avec Samsung Pay et Knox Security.







Bien que Samsung n’ait pas encore détaillé la fiche technique du M42 5G, des rumeurs et des fuites précédentes affirmaient que le smartphone comporterait un appareil photo principal de 64 MP, une batterie de 6000 mAh et coûterait entre 20000 et 25000 INR (270-335 USD).

Avec l’annonce officielle dans plus de 10 jours, vous pouvez vous attendre à en savoir plus sur le Galaxy M42 5G dans les prochains jours.

La source