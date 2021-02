Nous entendons parler du Redmi K40 depuis longtemps maintenant, et aujourd’hui, le vice-président de la société Lu Weibing a finalement confirmé que K40 serait dévoilé le 25 février.

La traduction automatique du message Weibo de M. Lu du chinois révèle que le Redmi K40 sera doté d’un tout nouveau design, d’un tout nouveau positionnement et offrira une toute nouvelle expérience.





Redmi K40 arrive le 25 février

Le message n’a pas révélé la conception du Redmi K40 ni détaillé ses spécifications, mais l’exécutif a précédemment confirmé que la série K40 sera livrée avec un SoC Snapdragon 888, comportera l’écran plat le plus cher et emballera une batterie de plus de 4000 mAh. Lu Weibing a également déclaré que le prix de départ de la gamme K40 serait de 2999 CNY (465 $ / 385 €).

La gamme Redmi K40 comprendrait trois modèles: vanilla K40, K40S et K40 Pro. Les trois prendront probablement en charge les réseaux 5G, et la variante Pro aurait une caméra principale de 108 MP.

Avec le dévoilement encore dans deux semaines, vous pouvez vous attendre à en entendre beaucoup plus sur la gamme K40 dans les prochains jours de la part des fuites et des responsables de l’entreprise.

La source (en chinois)