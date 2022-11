C’est officiel : le PlayStation VR2 arrive le 22 novembre, voici le prix

L’attente est presque terminée – Sony a finalement annoncé le prix et la date de lancement du casque PlayStation VR2. Il sera lancé le 22 février de l’année prochaine, mais les précommandes commencent dans quelques semaines.

Le PSVR2 coûtera 550 $ / 600 € / 530 £ / 75 000 ¥, ce qui le rend plus cher que l’original de 400 $. Il coûtera plus cher que le Meta Quest 2, même après la hausse des prix (à 400 $). Ce pack de base comprend le casque VR lui-même, deux contrôleurs VR2 Sense et un casque stéréo.

Vous pouvez également vous procurer une station de charge pour les contrôleurs pour 50 $ / 50 € / 40 £ / 5 500 ¥. Il y a aussi le Horizon Appel de la Montagne bundle, qui comprend un bon pour le jeu.









Station de charge pour contrôleur PSVR2 Sense • Pack Horizon Call of the Mountain

En parlant de ça, Sony a également annoncé 11 nouveaux titres pour la PlayStation VR2 : The Dark Pictures : Switchback VR, Feu croisé : escouade Sierra, La brigade légère, Villes VR – Édition améliorée, Élevé cosmologique, Bonjour voisin : recherche et sauvetage, Collection Jurassic World Aftermath, Pistolet Fouet VR, Zénith : la dernière ville, Après la chute et Tentaculaire. Nous avons inclus les bandes-annonces pour ceux-ci en bas. Notez que ceux-ci s’ajoutent aux titres précédemment annoncés comme le nouveau jeu Horizon, Resident Evil Village et un couple plus Jeux.

Revenons au PSVR2. Les fans aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg pourront obtenir le casque uniquement auprès de l’officiel direct.playstation.com boutique. Les précommandes commencent le 15 novembre.

Sur d’autres marchés, le casque VR sera vendu par l’intermédiaire des détaillants participants (les précommandes commencent également le 15 novembre). Plus de détails seront disponibles auprès des détaillants eux-mêmes.

Voici les détails sur le casque :

Méthode d’affichage​ OLED

Résolution du panneau 2000 x 2040 par œil

Taux de rafraîchissement du panneau 90 Hz, 120 Hz

Séparation des lentilles Ajustable

Champ de vision​ Environ. 110 degrés

Capteurs​ Capteur de mouvement : système de détection de mouvement à six axes (gyroscope à trois axes, accéléromètre à trois axes) ・Capteur de pièce jointe : capteur de proximité IR

Caméras 4 caméras pour le suivi du casque et de la manette ・Caméra IR pour le suivi des yeux par œil

Commentaires​ Vibration sur le casque

Communiquer avec la PS5 USB Type-C®

Audio​ Entrée : Microphone intégré​・Sortie : Prise casque stéréo





Et des détails sur les manettes :

Boutons [Right]​Bouton PS, bouton Options, boutons d’action (cercle/croix), bouton R1, bouton R2, stick droit/bouton R3​[Left]Bouton PS, bouton Créer, boutons d’action (triangle/carré), bouton L1, bouton L2, joystick gauche/bouton L3

Détection/ Poursuite Capteur de mouvement : système de détection de mouvement à six axes (gyroscope à trois axes + accéléromètre à trois axes) Capteur capacitif : détection tactile du doigt LED IR : suivi de position

Commentaires Effet de déclenchement (sur le bouton R2/L2), retour haptique (par un seul actionneur par unité)

Port Port USB Type-C®

Communiquer Bluetooth® Ver5.1​

Batterie​ Type : batterie rechargeable au lithium-ion intégrée





Comme promis, découvrez les bandes-annonces du jeu pour les prochains titres VR pour le nouveau casque de Sony :

