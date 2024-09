C’est officiel : le Huawei Mate XT Ultimate sortira finalement de Chine

Huawei a livré les premières unités de son premier Mate XT Ultimate à trois volets plus tôt dans la journée en Chine et si vous vous demandez si l’appareil sortira un jour de son marché national, nous avons de bonnes nouvelles ! Nous pouvons désormais confirmer que le Mate XT Ultimate sera lancé mondialement au premier trimestre 2025.

Avec un prix de départ de 19 999 CNY (2 800 $/2 550 €) en Chine, le Mate XT est déjà l’un des appareils technologiques les plus chers que vous puissiez acheter, et si l’on prend en compte les fluctuations de prix entre la Chine et le reste du monde, ce coût pourrait grimper bien au-dessus de 3 000 $/3 000 € pour les acheteurs internationaux.

C’est le type de coût associé à la technologie de première génération et nous devons féliciter Huawei pour ce qu’ils ont accompli en termes de matériel ici. Nous avons récemment eu la chance de manipuler un Mate XT Ultimate et avons été plus qu’impressionnés par sa conception et tout le potentiel que les modèles à trois volets apportent.

Vous pouvez consulter nos premières impressions du Mate XT Ultimate dans notre test pratique.