C’est officiel: le Congrès a officiellement reconnu la victoire de Joe Biden

Le vice-président Mike Pence et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-CA) présideront une session conjointe du Congrès le 6 janvier. | Erin Schaff / Getty Images

Après une journée chaotique, le résultat des élections a été retenu.

Malgré l’assaut chaotique et violent du Capitole des États-Unis par les partisans du président Donald Trump, une session conjointe du Congrès des États-Unis a officiellement reconnu la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle de 2020 tôt jeudi matin.

Le Congrès s’était réuni mercredi pour remplir son rôle constitutionnel de dépouillement des votes électoraux soumis par les États le mois dernier, et ils ont mené leur décompte correctement: Biden a remporté 306 votes électoraux et Trump en a remporté 232.

Au départ, la plupart s’attendaient à ce que le drame principal de la journée réside dans un effort des alliés du Congrès de Trump pour s’opposer aux résultats de certains États. Il était toujours évident que ces objections échoueraient, mais Trump a nourri l’espoir de ses partisans que la journée tournerait en sa faveur – par exemple, grâce à une intervention dramatique du vice-président Mike Pence, qui a présidé les travaux.

Mais Pence comprit qu’il n’avait pas un tel pouvoir pour interférer avec le décompte, et il daigna finalement le dire publiquement au moment où le Congrès était sur le point de commencer sa session à 13 heures, heure de l’Est. Une foule de milliers de personnes s’est rapidement rassemblée à l’extérieur du Capitole, en partie parce que Trump avait encouragé les participants à un rassemblement à se rendre là-bas.



Agence Tayfun Coskun / Anadolu via Getty Images Le président Trump prend la parole lors du rassemblement «Save America».



Gagnez McNamee / Getty Images Une foule pro-Trump fait irruption dans le Capitole américain.

Le décompte avait à peine commencé – le Congrès était en train de traiter l’objection des alliés de Trump aux résultats de l’Arizona – lorsqu’une foule a poussé la sécurité et est entrée de force dans le Capitole américain. Ainsi, le décompte a été interrompu pendant ce qui s’est avéré être six heures, alors que les forces de l’ordre essayaient d’assurer la sécurité des membres du Congrès et de nettoyer le bâtiment.

Aucun membre du Congrès n’a été blessé, mais quatre personnes sont mortes lors de la prise d’assaut du bâtiment, selon la police DC – un partisan de Trump qui a été abattu par un Officier de police du Capitoleet trois autres décédés des suites de complications médicales. Trump a tardé à décourager le chaos (rapports suggérer il s’en est félicité) et a seulement dit aux manifestants de rentrer chez eux après avoir été dans le bâtiment pendant deux heures. Twitter a rapidement verrouillé le compte de Trump à cause de cela.

Enfin, le Congrès s’est réuni de nouveau peu après 20 heures, heure de l’Est. Les membres ont conclu leur débat et ont voté sur l’objection aux résultats de l’Arizona. Le Sénat l’a voté contre 93-6, et la Chambre l’a voté contre 303-121. Les événements de la journée ont incité certains sénateurs du GOP à abandonner leurs plans pour s’opposer aux résultats de la Géorgie, accélérant ainsi le processus. Mais le sénateur Josh Hawley (R-MO) a maintenu son intention de s’opposer aux résultats de la Pennsylvanie, forçant un autre vote raté.

En fin de compte, Biden a obtenu tous les votes électoraux auxquels il avait droit. Mais ce ne sera pas vraiment ce dont on se souviendra. Au contraire, le spectacle de milliers de partisans du président perturbant la transition pacifique du pouvoir des États-Unis – même brièvement – pourrait hanter le pays pendant un certain temps.

Les événements troublants ont même déclenché une nouvelle série de discussions sur la question de savoir si Trump devrait être involontairement démis de ses fonctions ou privé de ses pouvoirs avant l’expiration de son mandat à midi le 20 janvier. Et la réponse peut dépendre de la manière dont Trump choisira d’agir au cours de ses deux dernières semaines. .

Les républicains se sont livrés aux mensonges de Trump sur une élection volée pendant deux mois. C’était le résultat.

La prise d’assaut du Capitole a été le point culminant de plusieurs mois de mensonges et de théories du complot sur une élection prétendument volée propagée par le président Trump – des mensonges qui ont souvent été complétés ou laissés sans contestation par les principaux républicains.

Au crédit (très limité) du GOP, leurs gouverneurs d’État, les représentants de l’État et les dirigeants législatifs de l’État ont refusé d’utiliser leurs pouvoirs institutionnels pour aider réellement Trump à voler les élections. Les juges nommés par les républicains ont également largement rejeté la vague de poursuites frivoles de Trump.

Mais avant le 6 janvier, relativement peu de membres du parti avaient le courage de démystifier ou de contester ouvertement les fausses déclarations de Trump. Certains les ont accueillis avec joie (que ce soit par croyance sincère ou par opportunisme politique cynique); d’autres roulaient des yeux et évitaient les commentaires. (Dans une citation désormais tristement célèbre, un haut responsable républicain anonyme a déclaré au Washington Post début novembre: « Quel est l’inconvénient de lui faire plaisir pendant un court laps de temps? Personne ne pense sérieusement que les résultats vont changer. »)

Le problème est que tout le monde n’était pas dans la blague – comme l’ont clairement montré ceux qui ont pris d’assaut le Capitole, dont beaucoup ont exprimé leur croyance en l’élection volée ou en d’autres théories du complot liées à QAnon.



Gagnez McNamee / Getty Images Un partisan de Trump vole le lutrin de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, après qu’une foule pro-Trump a pris d’assaut le bâtiment du Capitole américain.

Au cours des deux derniers mois, les efforts de Trump pour renverser la victoire de Biden se sont concentrés sur divers mécanismes juridiques – les certifications de l’État, la composition des listes d’électeurs de l’État, les poursuites intentées devant les tribunaux, les tentatives de rejet des résultats de l’État au Congrès et l’idée cockamamie de Trump selon laquelle Pence pourrait unilatéralement. changer les résultats. La plupart d’entre eux avaient déjà échoué et les efforts axés sur le Congrès étaient en passe d’échouer mercredi.

Maintenant, les moyens de l’effort de vol d’élections de Trump ont flirté avec l’illégalité – en particulier lorsqu’il a essayé de faire pression sur le secrétaire d’État géorgien pour qu’il «trouve» des votes pour lui. Et il a été question, en particulier de l’allié de Trump Michael Flynn, que le président pourrait aller encore plus loin, par exemple en utilisant l’armée pour ordonner une nouvelle élection.

Mais l’assaut du Capitole par les partisans de Trump, encouragé par le président lui-même, était une tentative totalement extralégale de perturber la transition du pouvoir. La question est de savoir si c’est un événement ponctuel ou le signe avant-coureur d’une nouvelle phase.

Cela ne devait pas être si grave. Cela aurait aussi pu être bien pire.

En plus d’être menaçants, les spécificités du spectacle qui s’est déroulé mercredi étaient bizarres.

Les manifestations à grande échelle ne sont pas rares dans la capitale nationale, et autour du complexe du Capitole en particulier. Les responsables de l’application de la loi comprennent parfaitement comment verrouiller une zone, s’ils le souhaitent.

Mais pour des raisons peu claires – peut-être en raison d’une mauvaise planification et d’une sous-estimation totale de la menace – la police du Capitole a permis à de grands groupes de manifestants de s’approcher extraordinairement du bâtiment et, par conséquent, ils ont finalement forcé leur chemin.

Cela a pu être évité grâce à une meilleure planification et une meilleure sécurité, et il y aura sûrement des récriminations pour les responsables de l’application des lois sur les raisons pour lesquelles ils ont laissé tomber la balle ici. La réponse n’est pas encore claire, bien que Carol Leonnig, Aaron Davis, Dan Lamothe et David Fahrenthold du Washington Post aient commencé à creuser cette question. Déjà, les législateurs ont appelé à des enquêtes sur les actions de la police du Capitole.



Jon Cherry / Getty Images Une foule pro-Trump dépasse la police et les barrières pour accéder au bâtiment du Capitole.



Robert Nickelsberg / Getty Images La police de Capitol Hill n’a pas réussi à retenir les émeutiers après le rassemblement «Stop the Steal» du président Trump.

Le revers de la médaille est qu’en dépit de cette gigantesque défaillance de la sécurité, les responsables ont eu beaucoup de chance qu’il n’y ait pas eu beaucoup plus de violence. Si finalement il s’est avéré si facile d’entrer dans le Capitole, après tout, pourquoi les gens ne pourraient-ils pas entrer avec des armes plus meurtrières? Même si la plupart n’avaient pas l’intention de blesser qui que ce soit, il n’en faut que quelques-uns pour créer un bain de sang.

Et certaines personnes voulaient apparemment la violence. Le chef de la police métropolitaine de DC, Robert Contee, a déclaré que les forces de l’ordre avaient découvert des bombes artisanales près des bâtiments du Comité national démocrate et républicain et une glacière de cocktails Molotov près du bâtiment du Capitole, selon WUSA9.

C’est un rappel inquiétant que les choses auraient pu être bien pires – et qu’elles pourraient encore empirer dans les jours à venir.

On parle de nouveau de destitution et d’invocation du 25e amendement – mais cela n’arrivera probablement pas à moins que Trump n’aille encore plus loin

Le comportement du président des États-Unis pendant tout cela était alarmant.

En plus d’inciter ses partisans à se rendre au Capitole en premier lieu, une fois qu’ils sont entrés par effraction dans le bâtiment, il a refusé les demandes de convocation de la Garde nationale pour aider à rétablir la sécurité, selon le Maggie Haberman du New York Times et autres points de vente. (Haberman également signalé que, selon un conseiller principal, Trump l’a «perdu».)

Les principaux républicains n’étaient pas satisfaits de ce qui s’est passé. «Nous ne serons pas tenus à l’écart de cette salle par des voyous, des foules ou des menaces», a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, après la reprise du Sénat mercredi soir. «Nous ne céderons pas à l’anarchie ou à l’intimidation. Nous sommes de retour à nos postes. Nous nous acquitterons de notre devoir en vertu de la Constitution et pour notre nation. » Certains responsables de la Maison Blanche ont démissionné, apparemment en signe de protestation, notamment le chef de cabinet de la première dame.



Télévision du Sénat via AP Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, s’adresse au Sénat.



Erin Schaff / Getty Images Les votes des collèges électoraux sont introduits avant la reprise d’une session conjointe du Congrès.

Quelques sénateurs républicains qui avaient prévu de s’opposer à la victoire de Biden, y compris la sénatrice Kelly Loeffler de Géorgie qui vient de battre et la sénatrice Marsha Blackburn du Tennessee, ont abandonné leurs objections prévues aux résultats de l’état en raison des événements de la journée – aidant à assurer un rejet écrasant du Sénat de tous les défis.

Et pourtant, 121 des 204 républicains présents à la Chambre ont encore voté pour rejeter les résultats en Arizona, ce que Biden a remporté. De toute évidence, il faudra plus qu’une misérable prise d’assaut du Capitole pour ébranler la loyauté des républicains envers Trump; le parti n’est apparemment pas encore prêt à rompre totalement avec lui.

Mais le comportement de Trump tout au long de la journée a ravivé les inquiétudes quant à savoir s’il devrait vraiment rester au pouvoir pendant 14 jours supplémentaires. Les démocrates ont ouvertement appelé à son destitution et destitution ou pour la suppression de ses pouvoirs présidentiels en vertu de l’article 4 du 25e amendement à la Constitution. Cette dernière méthode n’a jamais été utilisée, mais les deux CBS et Axios a rapporté mercredi que les responsables républicains en discutaient. (Il faudrait que le vice-président Pence et une majorité du Cabinet conviennent que le président Trump était «incapable» de s’acquitter des fonctions et pouvoirs de sa fonction.)

Ni l’un ni l’autre ne semble particulièrement probable pour le moment, mais la question de savoir ce qui se passera ensuite appartient vraiment à Trump lui-même. Si une réponse aussi extrême comme une deuxième mise en accusation ou le 25e amendement est utilisée, cela nécessiterait un fort soutien républicain – et cela ne se matérialiserait probablement que si Trump franchit vraiment le Rubicon.