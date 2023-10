C’est officiel! Le CIO vote pour inclure le cricket T20 aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028

Le format T20 du cricket a été officiellement inclus dans le programme des Jeux olympiques de Los Angeles 2028, le Comité international olympique (CIO) ayant voté lundi pour inclure les compétitions masculines et féminines ainsi que quatre autres dans la liste des Jeux de Los Angeles.

L’annonce est particulière pour plusieurs raisons. Cela a lieu pendant la Coupe du monde ICC 2023 en cours organisée par l’Inde et a été réalisé lors de la 141e Session du CIO à Mumbai, qui marque le retour du prestigieux rassemblement en Inde après une interruption de 40 ans.

La commission exécutive du Comité international olympique (CIO) a approuvé la semaine dernière la proposition des organisateurs des Jeux de Los Angeles d’inclure ce sport au programme. Outre le cricket, qui se jouera au format T20 entre équipes masculines et féminines, quatre autres sports – baseball-softball, flag-football, crosse (six) et squash – sont présents.

Le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré la semaine dernière que l’inclusion du cricket et de quatre autres sports – uniquement pour les Jeux de Los Angeles 2028 – était conforme à la culture sportive américaine et encouragerait également le mouvement olympique à s’engager avec de nouveaux athlètes et communautés de fans dans aux États-Unis comme dans le monde.

« Nous constatons une popularité croissante du cricket, en particulier du format T20. La Coupe du monde (50 overs) est déjà un énorme succès », avait déclaré Bach lors du point de presse après la conclusion de la réunion de deux jours du comité exécutif le 13 octobre.

Le format le plus court du cricket, avec le baseball-softball, la crosse (six), le squash et le flag-football, sont les cinq sports approuvés uniquement pour les Jeux de Los Angeles en 2028. Le cricket fera partie des Jeux olympiques pour la première fois depuis 1900.

Le comité d’organisation des Jeux de Los Angeles avait proposé un événement à six équipes, dans le cricket masculin et féminin T20, les États-Unis étant prêts à aligner des équipes en tant que pays hôte. Mais les décisions finales sur le nombre d’équipes et le système de qualification seront prises plus tard.

« Nous travaillerons avec l’ICC comme nous le faisons dans tous les sports. Nous ne travaillons pas ici avec différentes franchises nationales, nous travaillons avec les fédérations internationales respectives et attendons avec impatience de recevoir leurs idées sur la manière d’utiliser cette inclusion dans le programme olympique pour rendre le cricket encore plus populaire à travers le monde », a déclaré le président du CIO. Bach avait dit.

Il était d’avis que le public mondial des sports olympiques n’a pas nécessairement eu l’occasion de dialoguer avec la communauté des fans et des athlètes de cricket. « C’est une opportunité de dialoguer avec la communauté des fans et des athlètes, à laquelle nous avons eu jusqu’à présent très peu ou pas accès. Nous voyons comment l’un peut enrichir l’autre », a déclaré Bach.

Le cricket est un sujet coûteux pour le CIO. Ce sport devrait générer des revenus de diffusion en Inde d’au moins 100 millions de dollars lorsque le sport préféré du pays rejoindra les Jeux olympiques.