C’est officiel: Honor V40 arrive le 18 janvier

Il a été confirmé aujourd’hui que le Honor V40 serait lancé le 12 janvier avec le support 5G.

Honor a également publié un clip vidéo sur Weibo nous donnant un aperçu du V40. Le smartphone contient un écran incurvé avec un trou en forme de pilule dans le coin supérieur gauche pour la double caméra selfie.

Il a des touches de volume et un bouton d’alimentation sur le côté droit du cadre, et en bas se trouve le port USB-C flanqué d’un emplacement pour carte SIM, d’un microphone et d’un haut-parleur.

Le clip ne nous montre pas l’arrière du V40, mais les images divulguées de son étui de protection suggèrent que le smartphone ressemblera au Huawei nova 8 Pro 5G, contredisant une fuite précédente du téléphone avec un îlot de caméra circulaire.







Fuite de l’étui de protection du Honor V40

Honor n’a pas encore détaillé les spécifications du V40, mais des rumeurs disent que le smartphone sera alimenté par le SoC Dimensity 1000+ et arborera un écran de 120 Hz.

Le Honor V40 a été certifié avec des chargeurs filaires de 66W et sans fil de 50W, mais sa capacité de batterie reste inconnue.

