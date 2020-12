Si vous avez manqué la tournée « Sweetener » d’Ariana Grande – ou si vous souhaitez simplement la revivre – Netflix est là pour vous aider.

La pop star et le service de streaming ont confirmé mercredi qu’un film de concert, intitulé « Excuse Me, I Love You » sortira le 21 décembre.

Grande a passé neuf mois sur la route l’année dernière pour promouvoir son album de 2018 « Sweetener » et le suivi de 2019 « Thank U, Next ». Elle a terminé la tournée en sortant son premier album live, qui présentait tous les nouveaux succès notables de Grande des deux derniers albums, ainsi qu’une poignée de favoris des fans de « Dangerous Woman » (2016), « My Everything » (2014) et » Yours Truly »(2013).

Lors du dernier arrêt de la tournée à Inglewood, en Californie, la chanteuse, 27 ans, a été enregistrée par des fans qui ont éclaté en sanglots alors qu’elle prononçait un discours d’adieu.

Plus:Ariana Grande dit au revoir en larmes à sa tournée mondiale « Sweetener » et sort son premier album live

« Cela n’aurait pas été le cas sans vous et je vous aime tellement », dit-elle. « Merci d’avoir voyagé à travers le monde pour me voir. Je sais que certains d’entre vous ont volé partout (jurons) pour me voir. Comme, quoi? Pourquoi? Quoi? Merci. Et pourquoi? Je vous aime. été incroyable. Merci beaucoup. »

Grande a également remercié son équipage dans les coulisses.

« Il faut juste tellement de gens pour faire quelque chose comme ça et je suis vraiment reconnaissant à toutes les personnes impliquées et à tout le monde ici », a déclaré Grande. « Vous êtes devenus une famille … C’est beaucoup d’être loin de chez vous et de votre famille pendant si longtemps et personne n’a jamais une mauvaise attitude (juron). »

Grande a depuis sorti « Positions », son sixième album studio. Il a fait ses débuts le 30 octobre.

Netflix a récemment fait équipe avec un certain nombre d’autres musiciens de haut niveau pour des émissions spéciales, notamment le documentaire de Shawn Mendes « In Wonder » et « Blackpink: Light Up the Sky ».

Contribuant: Hannah Yasharoff, USA TODAY

Suivez Gary Dinges sur Twitter @gdinges