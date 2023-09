« C’est offensant » : réaction négative contre la tendance des femmes chinoises « bonnes pour le mariage »

Un débat a éclaté sur les réseaux sociaux en Chine à propos de la tendance de certaines femmes à s’habiller et à se comporter d’une manière « bonne pour le mariage », les détracteurs affirmant que cela décourage l’indépendance.

La Chine, comme une grande partie de l’Asie de l’Est, est aux prises avec une crise démographique et les jeunes choisissent de plus en plus de renoncer au mariage et aux enfants. L’année dernière, la Chine a officiellement enregistré son premier déclin démographique depuis plus de 60 ans.

Alors que la société est aux prises avec les supplications du gouvernement pour fonder des familles dans un contexte d’augmentation des coûts de la vie et de l’éducation des enfants, certaines influenceuses ont lancé une tendance en ligne visant à se rendre plus attrayantes aux yeux des maris potentiels.

Le maquillage pastel et les vêtements modestes qui caractérisent le style « bon pour le mariage » sont basés sur Brilliant Girls, un drame de 2021 centré sur une femme qui veut se marier le plus rapidement possible. Les publications promotionnelles sur les réseaux sociaux de l’une de ses stars, Yi Song, qui proposaient des suggestions de style « bonnes pour le mariage », ont suscité une certaine controverse. Selon une organisation japonaise, le Women’s Action Network, la tendance a également des racines dans la culture de la mode japonaise.

Sur la plateforme chinoise de microblogging Weibo, les femmes ont attaqué cette tendance, sous le hashtag « Être apte à être épouse n’est pas un compliment ; c’est offensant », qui a suscité des dizaines de millions d’engagements.

«Je travaille désespérément vers le ‘style difficile à marier’. J’adore faire de l’exercice, faire du shopping et je suis une super féministe qui adore argumenter », a déclaré une femme en réponse à cette tendance.

Une réponse à un article avec plus de 260 000 likes et commentaires disait : « Il y a des blogueurs culinaires et chaque jour, il y a des gens qui commentent ci-dessous : ‘Je veux vraiment épouser une femme comme celle-là.’ Très bien, nous comprenons ; tu veux une femme de ménage gratuite.

En Chine, les jeunes femmes s’opposent de plus en plus aux rôles de genre traditionnels qui considèrent les femmes comme des soignantes et des ménagères, ainsi qu’au sexisme et au harcèlement en général. Le bilan #MeToo dans le pays se poursuit par à-coups, malgré les obstacles sociaux et juridiques aux cas individuels et la répression gouvernementale contre les groupes féministes.

Certaines femmes ont déclaré que la tendance cherchait à faire des femmes les seules responsables d’être un partenaire attrayant et à les réduire à leur valeur potentielle en tant que propriété.

« Quand les hommes considèrent comme un compliment ‘convenable pour être gendre’, alors nous pouvons parler », a déclaré l’un d’eux.

Un autre a commenté : « Aux yeux de certains hommes, il semble n’y avoir que deux types de femmes : l’une est apte à s’amuser et l’autre est apte à être épouse. »

Recherches supplémentaires de Tzu-wei Liu