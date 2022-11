Cette histoire fait partie Choisir la Terreune série qui relate l’impact du changement climatique et explore ce qui est fait pour résoudre le problème.

Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent en Égypte cette semaine pour dialoguer avec des scientifiques, des organisations non gouvernementales, des militants et d’autres experts afin de décider de la meilleure façon de sevrer la société de sa dépendance aux combustibles fossiles, il y a un groupe d’invités à la fête qui n’est pas tout à fait le bienvenu.

Parmi les plus de 44 000 personnes inscrites pour assister à la Sommet climat COP27, au moins 636 sont des représentants d’entreprises de combustibles fossiles, selon une étude publiée jeudi par Global Witness. Ce chiffre, qui a été calculé par Corporate Accountability, Corporate Europe Observatory en collaboration avec Global Witness, représente une augmentation de plus de 25 % par rapport au 503 représentants des énergies fossiles à la COP26 l’année dernière à Glasgow, en Écosse.

Pour mettre cela en contexte, le contingent des combustibles fossiles est plus important que n’importe quelle délégation nationale à la conférence de cette année autre que les Émirats arabes unis, qui compte 1 070 délégués (dont 70 sont des lobbyistes des combustibles fossiles). Au total, 29 pays ont choisi d’inclure des représentants des combustibles fossiles dans leurs délégations, la Russie en apportant 33. Les chiffres ont été calculés à l’aide des informations fournies par les délégués et inclus dans la liste des enregistrements publiée par la CCNUCC.

Les scientifiques ont attribué les émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de combustibles fossiles à la cause de la crise climatique, entraînant des événements météorologiques extrêmes qui causent la mort et la destruction à travers le monde. En raison de son histoire documentée de négation du changement climatique, écoblanchiment, destruction des habitats naturels et les violations des droits de l’homme, il y a une résistance significative de nombreux coins à ce que l’industrie des combustibles fossiles ait un siège aux pourparlers sur le climat.

“Les lobbyistes du tabac ne seraient pas les bienvenus aux conférences sur la santé, les trafiquants d’armes ne peuvent pas promouvoir leur commerce lors des conventions de paix”, a déclaré un porte-parole de Global Witness et de ses partenaires dans un communiqué. “Ceux qui perpétuent la dépendance mondiale aux combustibles fossiles ne devraient pas être autorisés à franchir les portes d’une conférence sur le climat.”

Les militants, les ONG et bien d’autres se méfient des motivations des entreprises de combustibles fossiles, qui sont connues pour investir massivement dans le lobbying afin d’influencer les législateurs en leur faveur, et croient fermement qu’elles devraient être exclues des discussions. Au lieu de cela, ils veulent que les voix des communautés les plus touchées par la crise climatique dans le monde soient au cœur de la planification d’une transition juste vers les énergies renouvelables.

Mais cette année, à la COP27, il y a plus de représentants des énergies fossiles que de délégués des dix pays les plus touchés par le changement climatique réunis.

La présence de représentants des combustibles fossiles est particulièrement exaspérante pour la militante climatique ukrainienne Svitlana Romanko. Elle a fait le difficile voyage pour assister à la COP27 afin de faire pression sur les législateurs pour qu’ils annulent le financement des entreprises de combustibles fossiles qui, selon elle, sont complices du soutien et du profit de la guerre de la Russie en Ukraine.

“Il est odieux que ces sales dealers soient autorisés à se mêler des pourparlers sur le climat”, a-t-elle déclaré. “Certains d’entre eux sont complices des crimes de guerre de la Russie et devraient être jugés par un tribunal international avec le putain de dictateur pétrolier Poutine plutôt que de faire pression au plus haut niveau ou de gagner en crédibilité en faisant partie des délégations nationales.”

Les chiffres des représentants des combustibles fossiles servent également à exacerber le ressentiment existant parmi de nombreux militants africains et experts du climat que la COP27 a été étiquetée “la COP africaine”, alors que les perspectives et les voix africaines ne sont pas centrées. De nombreux continentaux ont eu du mal à y assister en raison de la difficulté à obtenir des accréditations et des visas, ainsi que des prix élevés des vols et de l’hébergement à Charm-el-Cheikh, la ville qui accueille le sommet.

“Il y a eu beaucoup de paroles en l’air pour que ce soit la soi-disant COP africaine, mais comment allez-vous faire face aux impacts climatiques désastreux sur le continent, alors que la délégation des combustibles fossiles est plus importante que celle de n’importe quel pays africain ?” a déclaré Phillip Jakpor de Corporate Accountability and Public Participation Africa dans un communiqué.

L’influence des entreprises de combustibles fossiles sur la politique climatique n’est pas seulement une préoccupation pour les militants et les ONG. Mardi, l’ONU a publié un rapport plein de recommandations pour lutter contre le greenwashing dans les campagnes nettes zéro des entreprises, notamment en interdisant aux entreprises de financer les lobbyistes des combustibles fossiles.

“Il s’agit de réduire les émissions, pas de prendre des raccourcis”, a déclaré Catherine McKenna, présidente du groupe d’experts de l’ONU qui a assemblé le rapport. “En ce moment, la planète ne peut pas se permettre des retards, des excuses ou plus de greenwashing.”